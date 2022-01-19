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Что готовить в январе – быстрый рецепт брюссельской капусты с фрикадельками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 января, 11:32
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Фрикадельки из индюшиного фарша обжариваются на сковороде, потом в этой же сковороде готовится капуста. Завершается приготовление в духовке, блюдо заливается соусом
Фрикадельки с брюссельской капустой
Фрикадельки с брюссельской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Основной акцент в январе стоит делать на корнеплоды, мы делились рецептом пюре из репы, и на капусту. На все виды капусты.

Одна из самых интересных и презентабельных внешне – брюссельская. Благодаря ее форме и размерам она идеально вписывается в любое блюдо.

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Здесь ее размеры будут повторят фрикадельки из индюшиного фарша, то есть и мясо, и овощи вы получите.

Запекается это все вместе под соусом из тертого сыра, кефира, сливок и горчицы.

Рецепт со страницы фудблогера urbanistka_vl.

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Фрикадельки с брюссельской капустой

Фрикадельки с брюссельской капустой
Фрикадельки с брюссельской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты на три порции:

  • Фарш индейки – 300 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Половина луковицы
  • Сливки жирные – 50 мл
  • Капуста брюссельская – 300 г
  • Масло оливковое – 2 ст. л
  • Кефир (йогурт) – 150 мл
  • Горчица зернистая – 1 ст. л
  • Пармезан – 20 г
  • Моцарелла – 20 г
  • Прованские травы, орегано, базилик
  • Соль, перец черный, кунжут

Если любите квашеную капусту, можно попробовать приготовить трансильванский гуляш.

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Как приготовить:

  1. Выдавить чеснок, лук мелко потереть. Положить лук и чеснок к фаршу, добавить сливки, соль, перец и хорошо отбить.
  2. Слепить фрикадельки размером, как брюссельская капуста.
  3. Разогреть сковороду на среднем огне. Обжарить фрикадельки на оливковом масле до румяной корочки (не до готовности). Выложить в форму для запекания. На жире от фрикаделек обжарить брюссельскую капусту 3-5 минут, посолить в процессе.
  4. Выложить капусту к фрикаделькам.
  5. Соединить тертый сыр, кефир, сливки, приправы, соль, горчицу. Выложить смесь равномерно сверху фрикаделек и капусты. Посыпать кунжутом.
  6. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до румяной корочки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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