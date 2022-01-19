Что готовить в январе – быстрый рецепт брюссельской капусты с фрикадельками

Основной акцент в январе стоит делать на корнеплоды, мы делились рецептом пюре из репы, и на капусту. На все виды капусты.
Одна из самых интересных и презентабельных внешне – брюссельская. Благодаря ее форме и размерам она идеально вписывается в любое блюдо.
Здесь ее размеры будут повторят фрикадельки из индюшиного фарша, то есть и мясо, и овощи вы получите.
Далее по теме
Запекается это все вместе под соусом из тертого сыра, кефира, сливок и горчицы.
Рецепт со страницы фудблогера urbanistka_vl.
Фрикадельки с брюссельской капустой
Ингредиенты на три порции:
- Фарш индейки – 300 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Половина луковицы
- Сливки жирные – 50 мл
- Капуста брюссельская – 300 г
- Масло оливковое – 2 ст. л
- Кефир (йогурт) – 150 мл
- Горчица зернистая – 1 ст. л
- Пармезан – 20 г
- Моцарелла – 20 г
- Прованские травы, орегано, базилик
- Соль, перец черный, кунжут
Если любите квашеную капусту, можно попробовать приготовить трансильванский гуляш.
Как приготовить:
- Выдавить чеснок, лук мелко потереть. Положить лук и чеснок к фаршу, добавить сливки, соль, перец и хорошо отбить.
- Слепить фрикадельки размером, как брюссельская капуста.
- Разогреть сковороду на среднем огне. Обжарить фрикадельки на оливковом масле до румяной корочки (не до готовности). Выложить в форму для запекания. На жире от фрикаделек обжарить брюссельскую капусту 3-5 минут, посолить в процессе.
- Выложить капусту к фрикаделькам.
- Соединить тертый сыр, кефир, сливки, приправы, соль, горчицу. Выложить смесь равномерно сверху фрикаделек и капусты. Посыпать кунжутом.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до румяной корочки.