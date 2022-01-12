Что готовить в январе – быстрый рецепт пюре из репы

Это пюре может стать прекрасной альтернативой картофельному. Репа горчит, поэтому автор рецепта советует нейтрализовать это сиропом топинамбура. Его можно заменить чайной ложкой сахара

Пюре из репы / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Когда мы говорим о сезонных продуктах, в частности, об овощах, то вспоминаем о свекле и разнообразии блюд с ней.

И абсолютно несправедливо обходим стороной репу, как говорят специалисты, богатую витаминами и клетчаткой.

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Из репы может получиться прекрасная и некалорийная альтернатива картофельному пюре. Приверженцы правильного питания это оценят.

Фудблогер zavtrak_s_veganom советует приготовить к этому пюре грибы, обжаренные со специями и чесноком.

Пюре из репы

Ингредиенты:

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450-500 г репы;

2-3 ст. л. оливкового масла;

по 1 ч. л. сиропа топинамбура и сока лимона;

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца или имбиря;

щепотка мускатного ореха;

свежий тимьян;

соль – по вкусу.

Как приготовить: