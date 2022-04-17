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Что готовят на Пасху – 6 традиционных блюд

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 апреля, 14:22
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Это кулич, творожная пасха, крашеные яйца и всевозможные мясные блюда – буженина, домашняя колбаса, холодец

В этом году праздник Пасхи – 24 апреля. Главные гастрономические символы этого дня – кулич, творожная пасха и крашеные яйца.

На Пасху заканчивается Великий пост и начинается мясоед, поэтому пасхальный стол богат различными мясными блюдами – колбасами, бужениной, холодцом.

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Кулич

Кулич пекут накануне Пасхи
Кулич пекут накануне Пасхи / Фото: Depositphotos

Сдобный и пышный кулич, покрытый белой глазурью, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы.

Это не просто сдобный кекс, который может испечь каждый. Кулич – символ Воскресения Христа, воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после своего воскресения.

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Тогда было принято, что в центр стола не садились, а ставили туда хлеб. Значение кулича символизирует переход от Ветхого к Новому завету.

Куличи пекут в Чистый Четверг и в Великую Субботу.

Как сделать быструю паску с цукатами читайте здесь.

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Творожная пасха

Творожные пасхи бывают сырые и заварные
Творожные пасхи бывают сырые и заварные / Фото: Depositphotos

Особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году – на праздник Пасхи. Оригинальная форма пасхи – усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень.

Традиционно для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма – пасочница, которая делалась из дощечек, на внутренней стороне которых вырезают буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе!".

Кроме того, на них также изображаются крест, копья, трости, проросшие зерна, ростки и цветы, которые символизируют страдания и воскресение Иисуса Христа.

Эти рисунки и надпись потом отпечатываются на готовой пасхе. Правда, сейчас пасхи делают разных форм, размеров и с различными украшениями.

В процессе приготовления масса должна побыть в марле под гнетом. Но этого процесса можно избежать, и сделать быструю творожную пасху со вкусом сливочного мороженого.

Пасхальные яйца

Крашенки можно сделать любого цвета
Крашенки можно сделать любого цвета / Фото: Pixabay

Яйцо – один из главных символов Пасхи. Его вручают всем гостям, подают нищим, берут с собой в церковь для освящения.

Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

Окрашивают пасхальные яйца как луковой шелухой, свекольным соком и куркумой, так и промышленными красителями. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

Как покрасить яйца в патриотических цветах узнаете здесь.

Буженина

Буженину обычно готовят из свинины
Буженину обычно готовят из свинины / Фото: Depositphotos

Помимо куличей и крашенок, на Пасху принято готовить разнообразные мясные блюда. Одно из самых популярных – это буженина из свинины или телятины, запеченная в духовке.

Для приготовления этого блюда подходит только бескостное мясо высокого качества, лучше всего вырезка, окорок или лопаточная часть.

Запекать буженину нужно достаточно долго – от 50 минут до 1,5 часа, в зависимости от ее веса. Минимальное время в 50 минут подходит, если вы готовите около килограмма буженины.

Здесь узнаете 5 секретов для вкусной домашней ветчины или буженины.

Домашняя колбаса

Сливки или сливочное масло в фарше для колбасы сделает ее сочнее
Сливки или сливочное масло в фарше для колбасы сделает ее сочнее / Фото: Depositphotos

Это еще одно традиционное блюдо Пасхи. Для того, чтобы колбаса не была сухой, можно добавлять сливки, а мясо покупать пожирнее.

При выборе свинины советуют попробовать сало этой свиньи: если оно с тонкой шкуркой, приятным ароматом и вкусом, то и мясо тоже будет хорошее.

Кишки для домашней колбасы продают на рынках, уже очищенные и готовые к приготовлению. Их нужно замачивать в теплой воде за 20 минут до начала приготовления.

Специи лучше брать свежемолотые. Они не успевают выветриться до приготовления и придают колбасам особенный аромат.

Здесь узнаете, как сделать домашнюю колбасу в пакетах для запекания.

Холодец

Холодец из свиных ножек
Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos

Холодец – блюдо хлопотное, но если его правильно приготовить, то усилия обязательно оправдаются. Его делают из свинины, говядины или курицы.

Варится холодец долго – от шести до двенадцати часов. Мясо заливается холодной водой из расчета литр воды на килограмм мяса, доводится до кипения и томится на самом слабом огне.

Примерно за час-полтора до окончания варки в бульон добавляют овощи – лук, морковь, корень петрушки, сельдерей. Позже овощи вынимают. Измельченное мясо раскладывают по формам и заливают процеженным бульоном.

Готовое блюдо переворачивают на плоское блюдо и нарезают на порционные кусочки. К холодцу обычно подают острую горчицу, хрен, толченый чеснок со сметаной, зелень.

Очень интересный рецепт холодца, который готовится в чашках, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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