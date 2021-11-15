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Что нельзя готовить на праздничный стол в Новый год Тигра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 ноября, 14:03
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Тигр редко охотится в воде. Поэтому ваши любимые блюда из рыбы не должны стоять в центре стола. Отдайте предпочтение нежирному мясу, которое лучше запечь
Что нельзя ставить на стол Новый год-2022
Что нельзя ставить на стол Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый 2022 год Водяного Тигра обещает быть богатым на яркие события. Но чтобы задобрить хищника, встречать его нужно, начиная с новогоднего стола.

Забегая вперед, стоит сказать: Тигру не очень понравится, если будет много рыбы и морепродуктов. На столе должно преобладать мясо.

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Итак, что ни в коем случае нельзя готовить в новогоднюю ночь, какие блюда и продукты могут разозлить Тигра – читайте ниже.

Салаты

Овощные салаты должны быть простыми
Овощные салаты должны быть простыми / Фото: instagram.com/recepti.vip/

Тигр несколько равнодушен к овощам. И уж тем более к овощным салатам. Но если они будут скромными, как бы не привлекать особого внимания Хозяина 2022 года, то это хорошо.

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Приготовьте салат из помидоров, огурцов и лука. Много зелени – руккола, шпинат и так далее – Тигр тоже не оценит. Зелени и овощей должно быть в меру.

Не перестарайтесь с соусами и приправами. Это отпугнет Тигра. Лишь четко выверенное количество необходимых специй. Тоже самое касается острых сыров с ярким вкусом и ароматом.

Если говорить о салатах, где есть мясо, то выбирайте для этого нежирное. Запеченная свинина или говядина, которые потом попадут в салаты, – самое то.

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Для таких блюд будет отлична морковь, сырая или отварная. Овощ яркий и будет привлекать внимание Тигра.

Основные блюда

Для запекания выбирайте нежирное мясо
Для запекания выбирайте нежирное мясо / Фото: Depositphotos

Как было сказано выше, рыбы и морепродуктов в центре стола быть не должно. Поэтому сосредоточьтесь на свинине, говядине и баранине.

Слишком жирное мясо Тигр не оценит, поэтому его лучше запекать в фольге, рукаве причем стараться выбирать постные части тушки.

Самый идеальный вариант, если основное новогоднее блюдо будет приготовлено на огне.

Гарниры и закуски

Колбасу на Новый год 2022 лучше не ставить
Колбасу на Новый год 2022 лучше не ставить / Фото: unsplash.com

Если сильно захочется приготовить картофель, то можно. Но его не должно быть много.

Подумайте о хорошей ветчине, без жировой прослойки. Вяленое мясо подойдет, оно не слишком жирное.

Сервелаты и другие колбасы должны быть в минимальном количестве.

Фрукты и сладости

Тигру понравятся десерты на основе молока и творога
Тигру понравятся десерты на основе молока и творога / Фото: Depositphotos

Что касается последних, то не нужно особенного разнообразия. Если это будет бисквит со взбитыми сливками или какие-то молочные десерты – отлично.

Что касается фруктов, то не покупайте яблоки и груши. Их Тигр не поймет. А вот без апельсинов, мандаринов, хурмы никак нельзя.

Алкоголь и напитки

Тигру не понравится много крепкого алкоголя на новогоднем столе
Тигру не понравится много крепкого алкоголя на новогоднем столе / Фото: Depositphotos

Алкоголь нужно сократить. То есть не исключить полностью, а отдать предпочтение хорошему вину, ликерам.

Еще Тигру не очень понравятся газированные напитки, заранее подумайте о компотах, соках, морсах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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