7 продуктов, которые нельзя готовить в мультиварке

Нет, есть и то, что в мультиварке получается гораздо вкуснее и здесь о сэкономленном времени писать лишне. Если еще не воспользовались рецептом, то обязательно приготовьте зимний суп с копченостями.
А вот чтобы приготовить правильную пасту, пирог с хрустящей корочкой, овощи, такие, как помидоры или шпинат, то здесь нужно брать кастрюлю и сковороду. Потому что ожидаемых результатов от мультиварки не будет.
Что нельзя готовить в ней – ниже.
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Выпечка
В мультиварке можно смело готовить творожные запеканки, бисквиты, шарлотку.
Но если выпечка должна быть с хрустящей корочкой, то нужно воспользоваться духовкой. На крышке мультиварки собирается конденсат, он враг румяной верхушки любых пирогов.
Макароны и рис
Здесь все понятно, есть риск переварить их. То есть паста попросту слипнется, а рис не будет рассыпчатым, и никакой соус ситуацию не спасет.
Советуют использовать кастрюлю и готовить пасту так, как это указано на упаковке.
Как приготовить запеканку из рисовой каши на молоке ы духовке – читайте здесь.
Помидоры, шпинат, кабачки (свежие и замороженные)
И все остальные овощи с сочной мякотью. Они утратят свою текстуру и форму и, скорее всего, будут похожи на кашу.
Замороженные овощи тоже лучше готовить на сковороде.
Каши на молоке
Несмотря на то, что во многих мультиварках есть такой режим, готовятся они больше одного часа. То есть рисовую кашу с молоком на завтрак быстрее и удобнее сделать на плите.
Морепродукты
Все они не будут терпеть долгой термической обработки. Они в кастрюле и на сковороде готовятся в течение нескольких минут, что говорить о мультиварке.
Бюджетные рецепты из морепродуктов на день рождения найдете здесь.
Курица
Прежде всего филе. Опытные люди советуют использовать сковороду, а еще лучше – сковороду-гриль. Только так получится красивая корочка и сочное мясо.
В чаше мультиварки курица, скорее всего, приготовится на пару, может быть пересушенной и неаппетитного вида.
Еда, в рецепте которой есть алкоголь
Это прежде всего касается всяких рагу с мясом. Сухое вино способно размягчить его, и помочь раскрыться другим ингредиентам, но так бывает только на сковороде.
В мультиварке есть риск совсем другого поведения алкоголя – спирт не испарится должным уровнем, а пропитает своим запахом другие ингредиенты.