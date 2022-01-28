7 продуктов, которые нельзя готовить в мультиварке

Идеальными в мультиварке получаются рагу со свининой и говядиной. А вот макароны, рис и замороженные овощи лучше готовить на сковороде или в кастрюле

Продукты, которые нельзя готовить в мультиварке / Фото: Depositphotos

Нет, есть и то, что в мультиварке получается гораздо вкуснее и здесь о сэкономленном времени писать лишне. Если еще не воспользовались рецептом, то обязательно приготовьте зимний суп с копченостями.

А вот чтобы приготовить правильную пасту, пирог с хрустящей корочкой, овощи, такие, как помидоры или шпинат, то здесь нужно брать кастрюлю и сковороду. Потому что ожидаемых результатов от мультиварки не будет.

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Что нельзя готовить в ней – ниже.

Выпечка

Вкусными в мультиварке получаются запеканки и шарлотка / Фото: instagram.com/mundimnosso/

В мультиварке можно смело готовить творожные запеканки, бисквиты, шарлотку.

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Но если выпечка должна быть с хрустящей корочкой, то нужно воспользоваться духовкой. На крышке мультиварки собирается конденсат, он враг румяной верхушки любых пирогов.

Макароны и рис

Макароны, как и рис, лучше готовить в кастрюле / Фото: Depositphotos

Здесь все понятно, есть риск переварить их. То есть паста попросту слипнется, а рис не будет рассыпчатым, и никакой соус ситуацию не спасет.

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Советуют использовать кастрюлю и готовить пасту так, как это указано на упаковке.

Как приготовить запеканку из рисовой каши на молоке ы духовке – читайте здесь.

Помидоры, шпинат, кабачки (свежие и замороженные)

Замороженные овощи и фрукты готовьте на сковороде / Фото: Коллаж: Сегодня

И все остальные овощи с сочной мякотью. Они утратят свою текстуру и форму и, скорее всего, будут похожи на кашу.

Замороженные овощи тоже лучше готовить на сковороде.

Каши на молоке

Каши на молоке быстрее приготовить в кастрюле / Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что во многих мультиварках есть такой режим, готовятся они больше одного часа. То есть рисовую кашу с молоком на завтрак быстрее и удобнее сделать на плите.

Морепродукты

Все морепродукты нельзя готовить в мультиварке / Фото: Pixabay

Все они не будут терпеть долгой термической обработки. Они в кастрюле и на сковороде готовятся в течение нескольких минут, что говорить о мультиварке.

Бюджетные рецепты из морепродуктов на день рождения найдете здесь.

Курица

Куриное филе в мультиварке может получится пересушенным / Фото: freepik.com

Прежде всего филе. Опытные люди советуют использовать сковороду, а еще лучше – сковороду-гриль. Только так получится красивая корочка и сочное мясо.

В чаше мультиварки курица, скорее всего, приготовится на пару, может быть пересушенной и неаппетитного вида.

Еда, в рецепте которой есть алкоголь

Использовать алкоголь можно только в блюдах , которые готовятся на сковороде / Фото: Depositphotos

Это прежде всего касается всяких рагу с мясом. Сухое вино способно размягчить его, и помочь раскрыться другим ингредиентам, но так бывает только на сковороде.

В мультиварке есть риск совсем другого поведения алкоголя – спирт не испарится должным уровнем, а пропитает своим запахом другие ингредиенты.