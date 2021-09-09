Что нужно покупать в сентябре на рынке и в магазине

Сентябрь – один из мощнейших месяцев по наличию на рынках и в магазинах полезных для нас овощей и фруктов. Поэтому пока не стоит покупать сравнительно дорогие авокадо и другие суперфуды, когда в доступности есть свое и в огромных количествах. Диетолог Алена Гаврилюк назвала ряд фруктов и овощей, которые нужно есть сейчас.
Болгарский перец
В перце содержится довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбиновой кислоты и делает овощ незаменимым для нашего сердца и сосудов.
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Исследования показали: регулярное употребление перца способно снижать риск инсульта. Чтобы обеспечить организму суточную потребность витамина Р, нужно съесть всего лишь один крупный перец.
Баклажаны
На клетчатке, которая содержится в баклажанах, хорошо засевается и размножается дружественная нам микрофлора кишечника и уменьшаются явления дисбактериоза.
Кабачки и цуккини
Кабачки и цуккини уменьшают проявления целлюлита и все благодаря своей способности выводить из организма лишнюю жидкость. Если отеки постоянно мучают вас, стоит попробовать включить в рацион блюдо из кабачков, заменив им другое блюдо.
Тыква
Состав тыквы обеспечивает профилактику атеросклероза, диабета, желчнокаменной болезни. Врачи рекомендуют сок из свежей мякоти тыквы при нарушении работы почек и при отеках во время беременности.
Тыква обладает отличными мочегонными свойствами. Польза сырой тыквы доказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной кислотности.
Капуста
Оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки и токсины.
Помидоры
Входящий в состав помидора ликопин, который являет собой довольно мощный антиоксидант, предотвращает множество болезней. Помидоры помогают снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Сливы
Слива бережно очищает желудок и нормализирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Фрукт повышает аппетит и усиливает перистальтику кишечника.
Слива полезна при атеросклерозе, уменьшает плохой холестерин на стенках сосудов.
Дыня
Витамин А, который есть в дыне, помогает поддерживать здоровье глаз, кожи, костей и иммунной системы. В дыне много калия – около 12% от суточной нормы, что полезно для сердца, мышц и нормального кровяного давления.
Также в ней содержится железо, магний, кальций, фолиевая кислота, ниацин, холин, фосфор, селен.
Но не нужно налегать на дыню, если у вас есть проблемы с пищеварением.
Груша
Регулярное употребление груш снимает напряжение и усиливает сопротивляемость организма. Поэтому в первую очередь груши рекомендовано спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом.
Но груша принесет пользу при умеренном количестве в рационе – одной-двух в день будет достаточно.
Виноград
Открыто много полезных свойств винограда. Он полезен при лечении астмы, имеет свойство предотвращать образование тромбов, избавляет от запоров и других проблем с желудочно-кишечным трактом.
Богат виноград и антиоксидантами – поддерживает силы организма и замедляет старение.
Но не стоит забывать о калорийности винограда: почти 70 ккал в 100 граммах. Если вы следите за фигурой, то от винограда лучше отказаться.
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