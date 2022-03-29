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Что приготовить для Овнов – рецепт бархатного куриного филе в ароматном соусе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 марта, 10:49
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Для идеального вкуса и текстуры мяса оно должно побыть в маринаде 25-30 минут. Для соуса нужен яблочный уксус, его можно заменить соком лимона
Курица в кунжуте - рецепт для Овнов
Курица в кунжуте - рецепт для Овнов / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, www.foxandbriar.com

Начнем с того, что если в вашем доме есть Рыбы, то приготовьте для них нежную скумбрию.

А вот для Овнов нужно что-то более сытное. Эти люди очень энергичные и активные, они любят пополнять свои силы вкусной белковой едой.

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Куриное филе по этому рецепту называется бархатным, так готовят курицу в Китае.

В маринаде используется крахмал, именно он подарит мясу плотную хрустящую корочку, оставляя само филе очень сочным.

Автор рецепта Alina FooDee рекомендует подавать бархатную курицу с рисом или картофелем.

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Курица с кунжутом для Овнов

Курица с кунжутом для Овнов
Курица с кунжутом для Овнов / Фото: gimmedelicious.com

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500-600 г.

Для маринада:

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  • соевый соус, яблочный уксус 6% (или лимонный сок) – по 1 ст. л.;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • белок – 1 шт.

Для соуса:

  • соевый соус – 4 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • яблочный уксус 6% (или сок лимона) – 1 ст. л.;
  • кунжут – 1 ст. л.;
  • растительное масло – 4 ст. л.

Здесь читайте об иерусалимской смеси, очень сытном блюде из куриных потрохов.

Как приготовить:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками поперек волокон.
  2. Добавить соевый соус, крахмал, уксус, черный молотый перец, белок. Все хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек мясо покрылся маринадом. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.
  3. Для соуса смешать кунжут, соевый соус, уксус, мед.
  4. Хорошо разогреть сковороду. Вылить 4-5 ст. л. растительного масла. Обжарить кусочки куриного филе по 2-3 минуты с обеих сторон до румяности. Убавить огонь.
  5. Вылить соус на мясо, перемешать. Жарить еще 2 минуты.

Все детали приготовления бархатной курицы смотрите ниже.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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