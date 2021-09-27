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Что приготовить из лесных грибов, кроме супа – рецепты пюре, жюльена, штруделя и ризотто

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 сентября, 15:13
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Белые грибы и опята отлично раскрывают свой вкус, когда их запекают. Чтобы выпечка была более сочной, используйте сметану, сливки или натуральный йогурт
Пирог с грибами и мясом
Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos

Просто пожарить, потушить с картофелем или сварить суп с лесными грибами – это вкусно, но простовато. С белыми грибами получается отличное ризотто и пирог с говядиной, с опятами – запеканки или штрудель. А жюльен с такими грибами особенно ароматный и сочный. Не жалейте чеснока, сливок или сметаны.

Жюльен из белых грибов

Жюльен из белых грибов
Жюльен из белых грибов / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Белые грибы – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт. (большая)
  • Сметана (25%) – 150 г
  • Сыр твердый тертый – 100 г
  • Соль и перец – по вкусу
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Масло растительное – 2 ст. л.

Как приготовить:

  1. Нарезать мелко лук, грибы – соломкой.
  2. Крахмал залить 100 мл холодной кипяченой воды и хорошо размешать.
  3. Нагреть сковороду, налить растительное масло и растопить в нем сливочное. Добавить лук, обжарить до мягкости.
  4. Выложить грибы и жарить около 3-5 минут.
  5. Добавить сметану, дать закипеть, посолить и поперчить. Влить смесь с крахмалом, быстро размешать.
  6. Добавить часть тертого сырого, размешать.
  7. Выложить жюльен ложкой в формы, посыпать сыром, поставить разогретую до 200 градусов духовку на несколько минут.

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Запеканка с опятами

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Запеканка с опятами
Запеканка с опятами / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Ингредиенты:

  • Опята – 400 г
  • Цветная капуста – 500 г
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сливки 10% – 60 г
  • Соль, специи, чеснок – по вкусу
  • Сыр – 30 г
  • Йогурт греческий – 120 г

Как приготовить:

  1. Цветную капусту нарезать, отварить в соленой воде в течение 3 минут. В форме для запекания смешать грибы с капустой.
  2. Для заливки взбить яйца, добавить сливки, измельченный чеснок и специи. Перемешать и залить грибы с капустой.
  3. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать 40-50 минут.
  4. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром и готовить минуту.
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Пирог с грибами и мясом

Пирог с грибами и мясом
Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Песочное тесто – 500 г
  • Говядина – 150 г
  • Белые грибы – 100 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Зеленый лук – 5 г
  • Тимьян свежий – 4 веточки
  • Сливочное масло – 60 г
  • Оливковое масло – 40 мл
  • Розовый перец горошком
  • Соль, перец – по вкусу
  • Петрушка

Как приготовить:

  1. Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Проколоть вилкой.
  2. Нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном.
  3. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченный чеснок и тимьян.
  4. Добавить остальное сливочное масло. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы.
  5. Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут.
  6. Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

Ризотто с белыми грибами и шпинатом

Грибное ризотто со шпинатом
Грибное ризотто со шпинатом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Белые грибы – 400 г
  • Рис – 300 г риса арборио
  • Лук – 1 шт.
  • Пучок шпината
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Бульон – 1 л
  • Белое сухое вино – 150 мл
  • Тертый пармезан – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Щепотка соли

Как приготовить:

  1. Грибы нарезать. Лук очистить и измельчить. У шпината удалить стебли, мелко нарезать и бланшировать в течение 2 минут. Откинуть на дуршлаг.
  2. В глубокой сковороде разогреть 1 ст. ложку сливочного масла и обжарить раздавленный зубчик чеснока 1 минуту, удалить его.
  3. Выложить на сковороду лук и готовить 3 минуты до прозрачности. Добавить грибы, посолить, жарить 2 минуты.
  4. Промытый рис выложить к грибам, готовить 3 минуты. Влить вино и выпарить.
  5. Порциями вливать теплый бульон, постоянно помешивая. Готовить 20 минут.
  6. В готовый рис добавить шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешать. Через минуту ризотто будет готово.

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Штрудель с грибами

Штрудель с грибами
Штрудель с грибами / Фото: instagram.com/gribnoy.les


Ингредиенты:

  • Грибы (опята, белые) – 250 г
  • Тертый сыр грюйер – 100 г
  • Очищенные грецкие орехи – 1,5 ст. л.
  • Зеленый лук – 200 г
  • Масло сливочное – 4 ст. л.
  • Сок лимона – 1 ч. л.
  • Сухари панировочные – 1,5 ст. л.
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Для теста:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Мука – 300 г

Как приготовить:

  1. Муку просеять. Добавить яйца, щепотку соли и 125 мл теплой воды вымесить мягкое тесто. Скатать в шар, смазать растительным маслом и оставить на 30 минут.
  2. Зеленый лук нарезать.
  3. Грибы нарезать и обжарить на сливочном масле 8-10 минут. Сбрызнуть лимонным соком, готовить еще минуту, выложить на тарелку.
  4. В этой же сковороде растопить оставшееся сливочное масло, добавить панировочные сухари и обжарить в течение 2 минут.
  5. Грецкие орехи измельчить, смешать с сухарями. Дать остыть.
  6. Положить тесто на поверхность, густо посыпанной мукой, раскатать в тонкий пласт и сбрызнуть растительным маслом. Выложить ровным слоем на тесто смесь сухарей с орехами.
  7. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень смазать маслом.
  8. Выложить на тесто зеленый лук, грибы и посыпать сыром. Сформировать штрудель.
  9. Выложить на противень, сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Выпекать 30 минут.

Грибное пюре

Грибное пюре
Грибное пюре / Фото: instagram.com/kulinar_tv_de/

Ингредиенты:

  • Картофель – 7-10 шт.
  • Лесные грибы – 300 г
  • Каперсы маринованные, зелень, соль, специи – по вкусу
  • Сливки – 50 г

Как приготовить:

  1. Картофель очистить и отварить в подсоленной воде в течении 15-20 минут. Слить воду, добавить сливки и измельчить до пюре.
  2. Грибные ножки нарезать кольцами, шляпки – кубиками, выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить в течение 10 минут.
  3. Добавить каперсы и готовить несколько минут.
  4. Картофельное пюре смешать с частью обжаренных грибов и выложить на тарелку. Остальную часть грибов выложить сверху. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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