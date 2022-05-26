Что приготовить из фарша, кроме котлет, – подборка простых рецептов

Фарш – это не только котлеты, тефтели или фрикадельки, он может быть главным ингредиентом не менее главного национального блюда. Например, литовских цеппелинов.
Все, что ниже, – это простые рецепты, с ними справится любой. Конечно, будет гораздо лучше, если фарш вы сделаете самостоятельно.
Рецепт мясного рулетаketo_girl_evgenia подойдет для тех, кто следит за фигурой. Для него нужен домашний майонез. Если его нет, используйте подсоленный натуральный йогурт.
Мясные ватрушки по рецепту chef_pandos готовятся из куриного фарша. Кроме фарша, в заливной пирог от el3chka_recept нужно немного твердого сыра.
Рулет с фаршем и сулугуни
Ингредиенты:
- сулугуни – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- майонез – 120 г;
- соль, перец, специи.
Начинка:
- фарш – 300-350 г;
- яйцо;
- сулугуни – 50 г;
- соль, перец, специи.
Как приготовить:
- Сыр натереть, добавить яйца, майонез, соль, перец и тщательно перемешать.
- Выложить промазанный маслом пергамент, придать тесту форму прямоугольника.
- Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
- В это время обжарить фарш. Добавить соль, перец и специи. Можно добавить немного лука.
- Смешать фарш с яйцом и тертым сыром. Выложить на готовый корж. Аккуратно свернуть в рулет. Разместить на противне швом вниз. Выпекать еще 15 минут.
В сытную гречку по-купечески тоже нужен фарш, рецепт блюда ищите здесь.
Простой заливной пирог
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сметана- 200 г;
- мука – 150 г;
- щепотка соли;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Начинка:
- фарш – 400 г;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- сыр – 80 г;
- соль и специи.
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты для теста.
- Для начинки обжарить фарш с морковью, луком, томатной пастой, солью и специями.
- Форму застрелить пергаментом, вылить треть теста, затем выложить фарш, сверху – натертый сыр и залить тестом. Посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 170-180 градусов.
Обязательно попробуйте сделать самсу, для нее нужен картофель и куриный фарш.
Мясные ватрушки
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г;
- сыр – 150 г;
- мука – 200 г;
- яйцо, лук – по 1 шт.;
- петрушка;
- натуральный йогурт – 100 г;
- соль, перец, специи.
Как приготовить:⠀
- Лук порезать мелко. Сыр натереть.
- Соединить фарш, лук, 50 г сыра, яйцо, йогурт. Посолить, поперчить, добавить специи. Тщательно перемешать.
- Добавить муку и перемешать ложкой. Получится не очень плотное тесто.
- Противень застелить пергаментной бумагой. Влажными руками из теста сформировать шарики, выложить на противень, сделать углубления. Отправить в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.
- Через 15-20 минут достать противень, в углубления положить сыр и листья петрушки. Готовить еще на 5 минут.
Фаршем можно начинить болгарский перец. Этот мексиканский рецепт подойдет для тех, кто родился под созвездием Льва.