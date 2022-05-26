Что приготовить из фарша, кроме котлет, – подборка простых рецептов

Каким будет фарш – куриным, свиным или ассорти – не имеет значения. Можно приготовить заливной пирог, мясные ватрушки и рулеты с сулугуни

Рецепты блюд с фаршем / Фото: Коллаж: Сегодня

Фарш – это не только котлеты, тефтели или фрикадельки, он может быть главным ингредиентом не менее главного национального блюда. Например, литовских цеппелинов.

Все, что ниже, – это простые рецепты, с ними справится любой. Конечно, будет гораздо лучше, если фарш вы сделаете самостоятельно.

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Рецепт мясного рулетаketo_girl_evgenia подойдет для тех, кто следит за фигурой. Для него нужен домашний майонез. Если его нет, используйте подсоленный натуральный йогурт.

Мясные ватрушки по рецепту chef_pandos готовятся из куриного фарша. Кроме фарша, в заливной пирог от el3chka_recept нужно немного твердого сыра.

Рулет с фаршем и сулугуни

Рулет с фаршем и сулугуни

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Ингредиенты:

сулугуни – 150 г;

яйца – 3 шт.;

майонез – 120 г;

соль, перец, специи.

Начинка:

фарш – 300-350 г;

яйцо;

сулугуни – 50 г;

соль, перец, специи.

Как приготовить:

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Сыр натереть, добавить яйца, майонез, соль, перец и тщательно перемешать. Выложить промазанный маслом пергамент, придать тесту форму прямоугольника. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. В это время обжарить фарш. Добавить соль, перец и специи. Можно добавить немного лука. Смешать фарш с яйцом и тертым сыром. Выложить на готовый корж. Аккуратно свернуть в рулет. Разместить на противне швом вниз. Выпекать еще 15 минут.

В сытную гречку по-купечески тоже нужен фарш, рецепт блюда ищите здесь.

Простой заливной пирог

Простой заливной пирог

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сметана- 200 г;

мука – 150 г;

щепотка соли;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Начинка:

фарш – 400 г;

лук, морковь – по 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. л.;

сыр – 80 г;

соль и специи.

Как приготовить:

Смешать все ингредиенты для теста. Для начинки обжарить фарш с морковью, луком, томатной пастой, солью и специями. Форму застрелить пергаментом, вылить треть теста, затем выложить фарш, сверху – натертый сыр и залить тестом. Посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 170-180 градусов.

Обязательно попробуйте сделать самсу, для нее нужен картофель и куриный фарш.

Мясные ватрушки

Мясные ватрушки

Ингредиенты:

куриный фарш – 400 г;

сыр – 150 г;

мука – 200 г;

яйцо, лук – по 1 шт.;

петрушка;

натуральный йогурт – 100 г;

соль, перец, специи.

Как приготовить:⠀

Лук порезать мелко. Сыр натереть. Соединить фарш, лук, 50 г сыра, яйцо, йогурт. Посолить, поперчить, добавить специи. Тщательно перемешать. Добавить муку и перемешать ложкой. Получится не очень плотное тесто. Противень застелить пергаментной бумагой. Влажными руками из теста сформировать шарики, выложить на противень, сделать углубления. Отправить в духовку на 15-20 минут при 180 градусах. Через 15-20 минут достать противень, в углубления положить сыр и листья петрушки. Готовить еще на 5 минут.

Фаршем можно начинить болгарский перец. Этот мексиканский рецепт подойдет для тех, кто родился под созвездием Льва.