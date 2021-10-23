Что приготовить мужчине на завтрак – рецепты, после которых он будет сытым долго

Одной яичницей, даже изысканной французской или пряной грузинской, мужчину не накормишь. Тем более того, кто привык утром есть много. Тогда можно создать целое меню к завтраку, учитывая, конечно, предпочтения мужчины. В любом случае от хорошего сэндвича, сытного омлета и оладий мало кто откажется.
Итак, для пиццы-омлета от фудблогера cookingwithlove_18, который вы приготовите буквально за 25 минут, нужен будет лаваш. Кукурузные оладьи от Sweetfood.blog получаются очень пышными, они готовятся на кефире.
Сэндвич с огурцом и семгой – редакционный рецепт, в нем есть майонез, который отлично заменит сливочный сыр.
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Сэндвич с огурцом и семгой
Ингредиенты:
- Хлеб
- Сливочный сыр – 50 г
- Семга – 60 г
- Огурец – 1 шт.
- Листья салата, зелень
- Майонез – по желанию
Как приготовить:
- Хлеб нарезать и слегка обсушить на сковороде. Огурец нарезать тонко.
- Смазать один ломтик сливочным сыром и положить листья салата и огурцы.
- Накрыть вторым ломтиком, смазать сыром, сверху положить листья салата и порезанную семгу с огурцом.
- Последний кусок хлеба смазать сыром и накрыть сэндвич.
Быстрая пицца-омлет
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Лаваш
- Половина болгарского перца
- Помидор – 1 шт.
- Жареные грибы с луком и морковью – по вкусу
- Сыр – 100 г
- Зеленый лук, базилик, соль, перец
Как приготовить:
- Яйца взбить с солью и перцем. Вылить на разогретую с маслом сковороду и сверху сразу же положить лаваш. Когда снизу подрумянится, аккуратно перевернуть на другую сторону.
- Выложить грибы, нарезанные перец и помидоры. Посыпать сверху зеленым луком и тертым сыром.
- Накрыть крышкой и готовить несколько минут. Украсить базиликом.
Кукурузные оладьи на кефире
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Мука кукурузная – 260 г
- Кефир – 500 мл
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль щепотка
- Ванилин
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты. Тесто получится жидким, поэтому дать ему настояться в течение 15-20 минут.
- Жарить на разогретой сковороде с минимальным количеством масла.
- Подавать с медом или ягодами.
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