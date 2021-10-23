Что приготовить мужчине на завтрак – рецепты, после которых он будет сытым долго

Начать можно с сэндвича со слабосоленой рыбой и огурцом. Рядом можно поставить быструю пиццу-омлет со шпинатом и сыром, а на десерт – ярко-желтые оладьи на кукурузной муке

Рецепты завтрака для мужчины / Фото: Коллаж: Сегодня

Одной яичницей, даже изысканной французской или пряной грузинской, мужчину не накормишь. Тем более того, кто привык утром есть много. Тогда можно создать целое меню к завтраку, учитывая, конечно, предпочтения мужчины. В любом случае от хорошего сэндвича, сытного омлета и оладий мало кто откажется.

Итак, для пиццы-омлета от фудблогера cookingwithlove_18, который вы приготовите буквально за 25 минут, нужен будет лаваш. Кукурузные оладьи от Sweetfood.blog получаются очень пышными, они готовятся на кефире.

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Сэндвич с огурцом и семгой – редакционный рецепт, в нем есть майонез, который отлично заменит сливочный сыр.

Сэндвич с огурцом и семгой

Сэндвич с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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Хлеб

Сливочный сыр – 50 г

Семга – 60 г

Огурец – 1 шт.

Листья салата, зелень

Майонез – по желанию

Как приготовить:

Хлеб нарезать и слегка обсушить на сковороде. Огурец нарезать тонко. Смазать один ломтик сливочным сыром и положить листья салата и огурцы. Накрыть вторым ломтиком, смазать сыром, сверху положить листья салата и порезанную семгу с огурцом. Последний кусок хлеба смазать сыром и накрыть сэндвич.

Быстрая пицца-омлет

Быстрая пицца-омлет / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

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Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Лаваш

Половина болгарского перца

Помидор – 1 шт.

Жареные грибы с луком и морковью – по вкусу

Сыр – 100 г

Зеленый лук, базилик, соль, перец

Как приготовить:

Яйца взбить с солью и перцем. Вылить на разогретую с маслом сковороду и сверху сразу же положить лаваш. Когда снизу подрумянится, аккуратно перевернуть на другую сторону. Выложить грибы, нарезанные перец и помидоры. Посыпать сверху зеленым луком и тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить несколько минут. Украсить базиликом.

Кукурузные оладьи на кефире

Кукурузные оладьи на кефире / Фото: instagram.com/sweetfood.blog

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Мука кукурузная – 260 г

Кефир – 500 мл

Сода – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль щепотка

Ванилин

Как приготовить: