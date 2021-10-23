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Что приготовить мужчине на завтрак – рецепты, после которых он будет сытым долго

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 октября, 09:01
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Начать можно с сэндвича со слабосоленой рыбой и огурцом. Рядом можно поставить быструю пиццу-омлет со шпинатом и сыром, а на десерт – ярко-желтые оладьи на кукурузной муке
Рецепты завтрака для мужчины
Рецепты завтрака для мужчины / Фото: Коллаж: Сегодня

Одной яичницей, даже изысканной французской или пряной грузинской, мужчину не накормишь. Тем более того, кто привык утром есть много. Тогда можно создать целое меню к завтраку, учитывая, конечно, предпочтения мужчины. В любом случае от хорошего сэндвича, сытного омлета и оладий мало кто откажется.

Итак, для пиццы-омлета от фудблогера cookingwithlove_18, который вы приготовите буквально за 25 минут, нужен будет лаваш. Кукурузные оладьи от Sweetfood.blog получаются очень пышными, они готовятся на кефире.

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Сэндвич с огурцом и семгой – редакционный рецепт, в нем есть майонез, который отлично заменит сливочный сыр.

Сэндвич с огурцом и семгой

Сэндвич с красной рыбой
Сэндвич с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • Хлеб
  • Сливочный сыр – 50 г
  • Семга – 60 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Листья салата, зелень
  • Майонез – по желанию

Как приготовить:

  1. Хлеб нарезать и слегка обсушить на сковороде. Огурец нарезать тонко.
  2. Смазать один ломтик сливочным сыром и положить листья салата и огурцы.
  3. Накрыть вторым ломтиком, смазать сыром, сверху положить листья салата и порезанную семгу с огурцом.
  4. Последний кусок хлеба смазать сыром и накрыть сэндвич.

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Быстрая пицца-омлет

Быстрая пицца-омлет
Быстрая пицца-омлет / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

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Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Лаваш
  • Половина болгарского перца
  • Помидор – 1 шт.
  • Жареные грибы с луком и морковью – по вкусу
  • Сыр – 100 г
  • Зеленый лук, базилик, соль, перец

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с солью и перцем. Вылить на разогретую с маслом сковороду и сверху сразу же положить лаваш. Когда снизу подрумянится, аккуратно перевернуть на другую сторону.
  2. Выложить грибы, нарезанные перец и помидоры. Посыпать сверху зеленым луком и тертым сыром.
  3. Накрыть крышкой и готовить несколько минут. Украсить базиликом.

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Кукурузные оладьи на кефире

Кукурузные оладьи на кефире
Кукурузные оладьи на кефире / Фото: instagram.com/sweetfood.blog

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука кукурузная – 260 г
  • Кефир – 500 мл
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль щепотка
  • Ванилин

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты. Тесто получится жидким, поэтому дать ему настояться в течение 15-20 минут.
  2. Жарить на разогретой сковороде с минимальным количеством масла.
  3. Подавать с медом или ягодами.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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