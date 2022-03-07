Что приготовить на 8 Марта во время войны – максимально простые рецепты

И не только простые рецепты, но ингредиенты, из которых это все можно сделать. Все эти рецепты очень мобильны, они быстры и могут меняться на ваше усмотрение

Простые рецепты блюд на 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на сложность ситуации, продолжаем поддерживать друг друга и стараемся делать себе хоть и не в желаемых объемах, но все-таки праздники.

Умелые хозяйки наверняка знают, как из простых продуктов организовать красивый стол на 8 Марта в том числе. Рецепт десерта из овсянки, бананов и какао публиковали.

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Ниже – еще несколько, но уже несладких блюд.

Лазанья из лаваша готовится буквально за 30 минут. Автор рецепта предлагает добавить в фарш свежий помидор. Если его нет, возьмите немного томатной пасты.

Для мини-кексов из яиц и замороженных овощей нужны силиконовые формочки. Если таких нет, сделайте пирог.

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Замороженные овощи также используются и для запеченного картофеля.

Рецепты со страницы pp.food_recepts.

Лазанья из лаваша с куриным фаршем

Лазанья из лаваша с куриным фаршем / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

тонкий лаваш;

куриный фарш – 300 г;

луковица;

молоко – 250 мл;

мука – 1,5 ст. л.;

сыр – 150 г;

помидор – 2 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

соль, перец.

Лазанью можно приготовить на сковороде и с грибами. Как это сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

Лук, нарезанный кубиками, и фарш обжарить 10 минут под крышкой. Добавить нарезанные кубиками помидоры и тертый чеснок. Готовить 15 минут. На сухой сковороде обжарить до изменения цвета муку. Влить, помешивая, молоко. Довести до кипения, убрать с огня. Нарезать лаваш на удобные квадраты или прямоугольники. Сыр натереть. Выложить слой лаваша, потом фарша и так до конца. Залить соусом, сверху посыпать сыром. Запекать 25 минут при 180 градусах.

Яичные кексы с замороженными овощами

Яичные кексы с замороженными овощами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

замороженные овощи – 1 стакан;

яйца – 3 шт.;⠀

сыр – 40 г;⠀

кефир или молоко – 2 ст. л.;⠀

соль, перец – по вкусу.⠀

И еще несколько недорогих и красивых закусок найдете здесь.

Как приготовить:

В миску разбить три яйца, добавить молоко, мелко нарезанные замороженные овощи, тертый сыр, соль и перец. Хорошо перемешать. Заполнить силиконовые формочки для кексов. Если таких формочек нет, можно залить смесь в один общий противень. Тогда получится что-то вроде пирога, а не кексы.⠀ Выпекать при 180 градусах 18 минут.⠀

Картофель с замороженной брокколи и сыром

Картофель с замороженной брокколи и сыром / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты (на 4 порций):

картофель – 4 шт. (крупных);

брокколи или измельченная замороженная овощная смесь – 100 г;

сыр тертый – 80 г;

молоко – 50 мл;

соль, перец.

Здесь узнаете, как сделать недорогие закуски из печени трески.

Как приготовить: