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Что приготовить на день рождения, чтобы было и бюджетно, и сытно – 3 эффектные идеи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 октября, 13:46
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Это курица с картофелем и оливками в томатном соку, баварский салат с филе индейки, черри и сухариками, а еще – запеченные кабачки с сыром и помидорами
Бюджетные рецепты на день рождения
Бюджетные рецепты на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы находитесь в преддверии дня рождения, а экономить очень нужно, то как вариант закуски могут быть эффектные и сытные безусловно сэндвичи или бутерброды.

Но на этом поле деятельности ограничиваться не должно. Гостей можно накормить сытно и достойно.

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На странице goodfood.gram есть отличные рецепты кабачков, запеченных с сыром и помидорами, баварского салата с филе курицы или индейки и куриных бедер с картофелем и оливками в томатном соку.

Курица с картофелем и оливками в томатном соку

Курица с картофелем в томатном соку и оливками
Курица с картофелем в томатном соку и оливками / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

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  • 5 куриных бедер;
  • 300 г мелкого картофеля;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 1 лук-порей;
  • 4-5 веточек тимьяна;
  • 100 мл сухого белого вина;
  • 100 мл куриного бульона;
  • 150 мл томатов в собственном соку;
  • горсть оливок;
  • соль, перец, оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Картофель помыть и разрезать пополам. Нарезать лук-порей кольцами толщиной 2 мм.
  2. Форму для запекания сбрызнуть оливковым маслом, выложить зелень тимьяна, лук, сверху выложить курицу. Посолить, поперчить.
  3. Между курицей разложить картофель, часть лука, чеснок, оливки. Сбрызнуть маслом сверху.
  4. Смешать вино, бульон и резаные томаты и залить в форму для запекания мяса.
  5. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть пергаментом, готовить 20-25 минут. Затем убрать пергамент и дать мясу подрумяниться.

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Баварский салат

Баварский салат
Баварский салат / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Ингредиенты:

  • 200 г грудки индейки/курицы;
  • 100 г твердого сыра;
  • 150 г черри или обычные помидоры;
  • 2 кусочка ржаного хлеба;
  • 1 зуб. чеснок;
  • зелень, специи, соль, перец.

Для заправки:

  • 1 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. соевого соуса;
  • горчица – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Обжарить тонкие ломтики филе до готовности, помешивая. Нарезать крупным кубиком сыр и помидор.
  2. Для сухариков подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и нарезать.
  3. Зелень мелко порубить.
  4. Сделать заправку и все тщательно перемешать.

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Кабачки, запеченные с помидорами и сыром

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром
Кабачки, запеченные с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/goodfood.gram/


Ингредиенты:

  • 4 шт. помидоры;
  • 3 шт. кабачки;
  • 100 г твердый сыр;
  • специи, перец, соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Кабачок и помидоры нарезать кружочками средней толщины.
  2. В форму для запекания выложить поочередно овощи (вертикально). Добавить специи. Посолить, поперчить, посыпать тертым сыром.
  3. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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