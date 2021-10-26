Что приготовить на день рождения, чтобы было и бюджетно, и сытно – 3 эффектные идеи

Это курица с картофелем и оливками в томатном соку, баварский салат с филе индейки, черри и сухариками, а еще – запеченные кабачки с сыром и помидорами

Бюджетные рецепты на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы находитесь в преддверии дня рождения, а экономить очень нужно, то как вариант закуски могут быть эффектные и сытные безусловно сэндвичи или бутерброды.

Но на этом поле деятельности ограничиваться не должно. Гостей можно накормить сытно и достойно.

Реклама

На странице goodfood.gram есть отличные рецепты кабачков, запеченных с сыром и помидорами, баварского салата с филе курицы или индейки и куриных бедер с картофелем и оливками в томатном соку.

Курица с картофелем и оливками в томатном соку

Курица с картофелем в томатном соку и оливками / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

Реклама

5 куриных бедер;

300 г мелкого картофеля;

4-5 зубчиков чеснока;

1 лук-порей;

4-5 веточек тимьяна;

100 мл сухого белого вина;

100 мл куриного бульона;

150 мл томатов в собственном соку;

горсть оливок;

соль, перец, оливковое масло.

Как приготовить:

Картофель помыть и разрезать пополам. Нарезать лук-порей кольцами толщиной 2 мм. Форму для запекания сбрызнуть оливковым маслом, выложить зелень тимьяна, лук, сверху выложить курицу. Посолить, поперчить. Между курицей разложить картофель, часть лука, чеснок, оливки. Сбрызнуть маслом сверху. Смешать вино, бульон и резаные томаты и залить в форму для запекания мяса. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть пергаментом, готовить 20-25 минут. Затем убрать пергамент и дать мясу подрумяниться.

Баварский салат

Баварский салат / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Реклама

Ингредиенты:

200 г грудки индейки/курицы;

100 г твердого сыра;

150 г черри или обычные помидоры;

2 кусочка ржаного хлеба;

1 зуб. чеснок;

зелень, специи, соль, перец.

Для заправки:

1 ст. л. сметаны

1 ч. л. соевого соуса;

горчица – по вкусу.

Как приготовить:

Обжарить тонкие ломтики филе до готовности, помешивая. Нарезать крупным кубиком сыр и помидор. Для сухариков подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и нарезать. Зелень мелко порубить. Сделать заправку и все тщательно перемешать.

Читайте также: 7 сочных рулетов из курицы и индейки на день рождения

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

4 шт. помидоры;

3 шт. кабачки;

100 г твердый сыр;

специи, перец, соль – по вкусу.

Ингредиенты:

Как приготовить: