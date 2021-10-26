Что приготовить на день рождения, чтобы было и бюджетно, и сытно – 3 эффектные идеи

Если вы находитесь в преддверии дня рождения, а экономить очень нужно, то как вариант закуски могут быть эффектные и сытные безусловно сэндвичи или бутерброды.
Но на этом поле деятельности ограничиваться не должно. Гостей можно накормить сытно и достойно.
На странице goodfood.gram есть отличные рецепты кабачков, запеченных с сыром и помидорами, баварского салата с филе курицы или индейки и куриных бедер с картофелем и оливками в томатном соку.
Далее по теме
Курица с картофелем и оливками в томатном соку
Ингредиенты:
- 5 куриных бедер;
- 300 г мелкого картофеля;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 1 лук-порей;
- 4-5 веточек тимьяна;
- 100 мл сухого белого вина;
- 100 мл куриного бульона;
- 150 мл томатов в собственном соку;
- горсть оливок;
- соль, перец, оливковое масло.
Как приготовить:
- Картофель помыть и разрезать пополам. Нарезать лук-порей кольцами толщиной 2 мм.
- Форму для запекания сбрызнуть оливковым маслом, выложить зелень тимьяна, лук, сверху выложить курицу. Посолить, поперчить.
- Между курицей разложить картофель, часть лука, чеснок, оливки. Сбрызнуть маслом сверху.
- Смешать вино, бульон и резаные томаты и залить в форму для запекания мяса.
- Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть пергаментом, готовить 20-25 минут. Затем убрать пергамент и дать мясу подрумяниться.
Баварский салат
Ингредиенты:
- 200 г грудки индейки/курицы;
- 100 г твердого сыра;
- 150 г черри или обычные помидоры;
- 2 кусочка ржаного хлеба;
- 1 зуб. чеснок;
- зелень, специи, соль, перец.
Для заправки:
- 1 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. соевого соуса;
- горчица – по вкусу.
Как приготовить:
- Обжарить тонкие ломтики филе до готовности, помешивая. Нарезать крупным кубиком сыр и помидор.
- Для сухариков подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и нарезать.
- Зелень мелко порубить.
- Сделать заправку и все тщательно перемешать.
7 сочных рулетов из курицы и индейки на день рождения
Кабачки, запеченные с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 4 шт. помидоры;
- 3 шт. кабачки;
- 100 г твердый сыр;
- специи, перец, соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Кабачок и помидоры нарезать кружочками средней толщины.
- В форму для запекания выложить поочередно овощи (вертикально). Добавить специи. Посолить, поперчить, посыпать тертым сыром.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.