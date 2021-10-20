Что приготовить на Хэллоуин детям – 5 рецептов к празднику

Дети самые требовательные, тем более это касается особенного меню, которое обычно бывает на Хэллоуин. Очень важно – не только оформить стол и блюда в стиле праздника, но и приготовить все максимально вкусно. Несмотря на то, что это прежде всего детские десерты, они так же могут украсить и взрослую вечеринку.
Брауни "Привидения"
Ингредиенты:
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- 175 г нарезанного масла;
- 150 г горького шоколада, нарезанного;
- 3 средних яйца;
- 300 г сахара;
- 75 г простой муки;
- 40 г какао-порошка;
- 450 г сахарной пудры;
- 50 г шоколадной пасты;
- 25 белых маршмэллоу;
- черная глазурь в карандашах.
Как приготовить:
- Растопите масло и шоколад над водяной баней. Дайте остыть в течение 20 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите пергаментом форму.
- Миксером взбейте яйца и сахар в течение 5 минут.
- Добавьте охлажденную шоколадную смесь в миску с яичной смесью и перемешайте. Добавьте просеянную муку, какао щепотку соли. Перемешайте.
- Выложите тесто в форму и выпекайте около 30 минут. Остудите и разрежьте брауни на 25 квадратов.
- Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте 5 ст. л. ледяной воды. Перемешивайте до однородного состояния.
- Намажьте основание каждого маршмэллоу шоколадной пастой и выложите на брауни. Полейте глазурью.
- С помощью глазури для рисования сделайте привидениям "глаза" и "рты".
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Яблоки в карамели
Ингредиенты:
- 4 маленьких яблока с гладкой поверхностью;
- 250 г сахара;
- 80 мл воды;
- 20 г жидкого меда;
- красный пищевой краситель;
- несколько капель лимонного сока;
- деревянные шпажки.
Как приготовить:
- Яблоки помыть и обсушить. Удалить "хвостики" и воткнуть на их место шпажки.
- Все ингредиенты для карамели, кроме красителя, положить в сотейник с толстым дном.
- Нагреть смесь до 130 градусов. Если нет кулинарного термометра, капните карамель на охлажденное блюдце. Она должна схватиться в твердый, но хрупкий шарик.
- Добавить краситель и перемешать. Дать карамели еще немного покипеть.
- Немного остудить массу и окунуть яблоки, надетые на шпажки. Если яблоки не удалось полностью окунуть в карамель, полейте их сверху с помощью ложки.
- Готовые яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дать застыть.
Десерт "Земля с червяками"
Ингредиенты:
- 1 пакет порошкового шоколадного пудинга (около 110 г);
- 2 стакана холодного молока;
- 425 г шоколадного печенья;
- 225 г взбитых сливок (можно аэрозольных);
- 24 желатиновых червяка.
Как приготовить:
- Печенье тщательно измельчить. Порошковый шоколадный пудинг залить молоком и перемешать. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела.
- Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья.
- Переложить смесь в прозрачные стаканы, наполняя их примерно на три четверти.
- Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем.
Печенье "Пальцы ведьмы"
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла;
- по 100 г сахара, миндаля;
- 1 яйцо;
- 300 г муки;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- по 50 г черного и белого шоколада;
- 100 г мороженой вишни.
Как приготовить:
- Смешать масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растереть. Добавить половину муки и разрыхлитель, снова растереть. Собрать все в густой эластичный комок, положить в пакет и убрать в холодильник на полчаса.
- Для "ногтей" миндаль опустить в кипящую воду на 30 секунд, охладить и очистить от внешней пленки.
- Для "грязи под ногтями" темный шоколад растопить на водяной бане и добавить 100 мл воды.
- Белый шоколад растопить для приготовления "костей".
- Сделать "кровь". Вишню положить на сковороду, посыпать небольшим количеством сахара, прогреть до полного растворения сахара и пробить блендером.
- Сформировать печенье, чтобы напоминало пальцы. С одной стороны слегка придавить, намазать "грязью" и приложить "ноготь".
- Выпекать на пергаменте 15 минут при 180 градусах. Украсить белым шоколадом и нанести "кровь".
Торт "Кладбище"
Ингредиенты для теста:
- 175 г муки;
- 25 г какао;
- по 1/2 ч. л. соды, разрыхлителя;
- 200 г коричневого сахара;
- 1 яйцо;
- 4 ст. л. молока;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 65 г сливочного масла;
- 100 г шоколада;
- 125 мл воды.
Для глазури:
- 75 г молочного или черного шоколада;
- 50-75 мл сливок.
Для украшения:
- печенье;
- шоколадная глазурь;
- крошки бисквита;
- изюм в разноцветной глазури.
Как приготовить:
- Соединить муку, какао, разрыхлитель, соду и сахар. В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко.
- Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать. Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать.
- Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить.
- Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт.
- Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печеньях надписи "R.I.P" и "Dead".
- Сделать в торте надрезы и вертикально вставить в них печенье. Посыпать крошками бисквита, украсить изюмом.