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Что приготовить на Хэллоуин детям – 5 рецептов к празднику

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 октября, 15:46
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Это брауни "Привидения" с маршмэллоу, яблоки в карамели, десерт "Земля с червяками", печенье "Пальцы ведьмы" и торт "Кладбище". Все это можно готовить вместе с детьми

Дети самые требовательные, тем более это касается особенного меню, которое обычно бывает на Хэллоуин. Очень важно – не только оформить стол и блюда в стиле праздника, но и приготовить все максимально вкусно. Несмотря на то, что это прежде всего детские десерты, они так же могут украсить и взрослую вечеринку.

Брауни "Привидения"

Пирожные "Привидения" на Хэллоуин
Пирожные "Привидения" на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 175 г нарезанного масла;
  • 150 г горького шоколада, нарезанного;
  • 3 средних яйца;
  • 300 г сахара;
  • 75 г простой муки;
  • 40 г какао-порошка;
  • 450 г сахарной пудры;
  • 50 г шоколадной пасты;
  • 25 белых маршмэллоу;
  • черная глазурь в карандашах.

Как приготовить:

  1. Растопите масло и шоколад над водяной баней. Дайте остыть в течение 20 минут.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите пергаментом форму.
  3. Миксером взбейте яйца и сахар в течение 5 минут.
  4. Добавьте охлажденную шоколадную смесь в миску с яичной смесью и перемешайте. Добавьте просеянную муку, какао щепотку соли. Перемешайте.
  5. Выложите тесто в форму и выпекайте около 30 минут. Остудите и разрежьте брауни на 25 квадратов.
  6. Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте 5 ст. л. ледяной воды. Перемешивайте до однородного состояния.
  7. Намажьте основание каждого маршмэллоу шоколадной пастой и выложите на брауни. Полейте глазурью.
  8. С помощью глазури для рисования сделайте привидениям "глаза" и "рты".

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Яблоки в карамели

Яблоки в карамели на Хэллоуин
Яблоки в карамели на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 маленьких яблока с гладкой поверхностью;
  • 250 г сахара;
  • 80 мл воды;
  • 20 г жидкого меда;
  • красный пищевой краситель;
  • несколько капель лимонного сока;
  • деревянные шпажки.

Как приготовить:

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  1. Яблоки помыть и обсушить. Удалить "хвостики" и воткнуть на их место шпажки.
  2. Все ингредиенты для карамели, кроме красителя, положить в сотейник с толстым дном.
  3. Нагреть смесь до 130 градусов. Если нет кулинарного термометра, капните карамель на охлажденное блюдце. Она должна схватиться в твердый, но хрупкий шарик.
  4. Добавить краситель и перемешать. Дать карамели еще немного покипеть.
  5. Немного остудить массу и окунуть яблоки, надетые на шпажки. Если яблоки не удалось полностью окунуть в карамель, полейте их сверху с помощью ложки.
  6. Готовые яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дать застыть.

Десерт "Земля с червяками"

Десерт "Земля с червяками"
Десерт "Земля с червяками" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 пакет порошкового шоколадного пудинга (около 110 г);
  • 2 стакана холодного молока;
  • 425 г шоколадного печенья;
  • 225 г взбитых сливок (можно аэрозольных);
  • 24 желатиновых червяка.

Как приготовить:

  1. Печенье тщательно измельчить. Порошковый шоколадный пудинг залить молоком и перемешать. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела.
  2. Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья.
  3. Переложить смесь в прозрачные стаканы, наполняя их примерно на три четверти.
  4. Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем.

Печенье "Пальцы ведьмы"

Печенье "Пальцы ведьмы"
Печенье "Пальцы ведьмы" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла;
  • по 100 г сахара, миндаля;
  • 1 яйцо;
  • 300 г муки;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • по 50 г черного и белого шоколада;
  • 100 г мороженой вишни.

Как приготовить:

  1. Смешать масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растереть. Добавить половину муки и разрыхлитель, снова растереть. Собрать все в густой эластичный комок, положить в пакет и убрать в холодильник на полчаса.
  2. Для "ногтей" миндаль опустить в кипящую воду на 30 секунд, охладить и очистить от внешней пленки.
  3. Для "грязи под ногтями" темный шоколад растопить на водяной бане и добавить 100 мл воды.
  4. Белый шоколад растопить для приготовления "костей".
  5. Сделать "кровь". Вишню положить на сковороду, посыпать небольшим количеством сахара, прогреть до полного растворения сахара и пробить блендером.
  6. Сформировать печенье, чтобы напоминало пальцы. С одной стороны слегка придавить, намазать "грязью" и приложить "ноготь".
  7. Выпекать на пергаменте 15 минут при 180 градусах. Украсить белым шоколадом и нанести "кровь".

Торт "Кладбище"

Торт в виде кладбища на Хэллоуин
Торт в виде кладбища на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

  • 175 г муки;
  • 25 г какао;
  • по 1/2 ч. л. соды, разрыхлителя;
  • 200 г коричневого сахара;
  • 1 яйцо;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 65 г сливочного масла;
  • 100 г шоколада;
  • 125 мл воды.

Для глазури:

  • 75 г молочного или черного шоколада;
  • 50-75 мл сливок.

Для украшения:

  • печенье;
  • шоколадная глазурь;
  • крошки бисквита;
  • изюм в разноцветной глазури.

Как приготовить:

  1. Соединить муку, какао, разрыхлитель, соду и сахар. В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко.
  2. Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать. Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать.
  3. Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто.
  4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить.
  5. Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт.
  6. Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печеньях надписи "R.I.P" и "Dead".
  7. Сделать в торте надрезы и вертикально вставить в них печенье. Посыпать крошками бисквита, украсить изюмом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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