Что приготовить на католическое Рождество – 5 топовых рецептов

В каждой стране, где будут праздновать католическое Рождество, есть свои гастрономические традиции.
Общее – это запеченные птица или мясо в центре стола, соусы к ним и много сладкого.
Еще можно приготовить отличные фаршированные шампиньоны и паштет из куриной печени с белым вином.
Далее по теме
Джейми Оливер предлагает интересный и красивый салат из моцареллы и мандаринов.
Запеченная свинина с черносливом
Ингредиенты:
- 100 г чернослива;
- 1 кг корейки целым куском;
- 1 ст. л бутончиков гвоздики;
- 1 ст. л сахарной пудры;
- 1 ст. л сливочного масла;
- 2 шт. средних кислых яблока;
- 1/2 стакана мясного бульона;
- 1/4 стакана сливок;
- 1 ст. л крахмала;
- соль, перец.
⠀Как приготовить:
- Чернослив помыть и замочить в теплой воде.
- Корейку обсушить, натереть солью и перцем. Сделать на внешнем слое надрезы в виде решетки. Вложить в каждый ромбик по бутончику гвоздики.
- Посыпать свинину тонким слоем сахарной пудры. Положить на противень, смазанный сливочным маслом. Запекать в заранее разогретой духовке 40 минут на 200-220 градусов.
- Яблоки нарезать дольками. Отжать чернослив. Вынуть противень, разложить яблоки и чернослив вокруг мяса. Запекать еще 20-25 минут.
- Слить с противня мясной сок, процедить в кастрюлю. Добавить бульон, сливки, довести до кипения. Осторожно ввести в соус крахмал. Вскипятить, посолить, поперчить.
- Перед подачей прогреть мясо и фрукты в соусе.
Фаршированные шампиньоны
Ингредиенты:
- оливковое масло, соль;
- 3 ломтика тостового хлеба;
- 1 зубчик измельченного чеснока;
- 140 г козьего сыра или любого другого;
- 1/2 стакана листьев петрушки;
- 1/4 ч. л. хлопья красного перца;
- 565 г шампиньонов, ножки срезать.
Как приготовить::
- Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать противень оливковым маслом.
- В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
- Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
- Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
- Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.
6 простых, но важных правил для вкусных шампиньонов
Паштет из печени с белым вином
Ингредиенты:
- 500 г куриной или телячьей печени;
- 150 г сливочного масла;
- 100 мл сухого белого вина;
- 1 репчатый лук;
- 100 г жирных сливок;
- 5 ст. л. растительного масла;
- 2 зуб. чеснока;
- 1 ч. л. тимьяна;
- молотый мускатный орех;
- соль, молотый перец.
Как приготовить:
- Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
- Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
- Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
- Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике
Рождественский салат от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 4 шарика моцареллы по 100 г;
- 4 крупных мандарина;
- несколько веточек мяты;
- 4 ломтика прошутто;
- 50 г пармезана;
- соль, перец;
- цедра и сок одного лимона;
- оливковое масло, бальзамический уксус.
Как приготовить:
- Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.
- Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.
- Посыпать тонкой стружкой пармезана и листьями мяты. Сбрызнуть бальзамиком.
Шварцвальдский тоорт
Ингредиенты для бисквита:
- 7 шт. желтков;
- 130 г сахара;
- 6 шт. белков;
- по 25 г муки, крахмала, какао;
- 50 г растопленного сливочного масла.
Для начинки:
- 300 г замороженной вишни;
- 100 мл воды;
- 3 ст. л. сахара;
- 20 г кукурузного крахмала.
Для сиропа:
- 200 мл вишневого сока;
- 2 ст. л. ванильного сахара;
- 1 ст. л вишневого ликера.
Для крема:
- 500 мл сливок (35%);
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- ванильный сахар.
Как приготовить:
- Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.
- Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.
- К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.
- Часть теста (2-3 ст. л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.
- Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.
- Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.
- Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить ликер.
- Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.
- Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.
- Верх и бока смазать взбитыми сливками. Посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.