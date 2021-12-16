Что приготовить на католическое Рождество – 5 топовых рецептов

Это запеченная свинина с черносливом, фаршированные шампиньоны, паштет из куриной печени с добавлением вина, салат с мандаринами и моцареллой, а на десерт – Шварцвальдский торт

Блюда на католическое Рождество 2022 / Фото: Depositphotos

В каждой стране, где будут праздновать католическое Рождество, есть свои гастрономические традиции.

Общее – это запеченные птица или мясо в центре стола, соусы к ним и много сладкого.

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Еще можно приготовить отличные фаршированные шампиньоны и паштет из куриной печени с белым вином.

Джейми Оливер предлагает интересный и красивый салат из моцареллы и мандаринов.

Запеченная свинина с черносливом

Фото: Іnstagram.com/milkivewka

Ингредиенты:

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100 г чернослива;

1 кг корейки целым куском;

1 ст. л бутончиков гвоздики;

1 ст. л сахарной пудры;

1 ст. л сливочного масла;

2 шт. средних кислых яблока;

1/2 стакана мясного бульона;

1/4 стакана сливок;

1 ст. л крахмала;

соль, перец.

⠀Как приготовить:

Чернослив помыть и замочить в теплой воде. Корейку обсушить, натереть солью и перцем. Сделать на внешнем слое надрезы в виде решетки. Вложить в каждый ромбик по бутончику гвоздики. Посыпать свинину тонким слоем сахарной пудры. Положить на противень, смазанный сливочным маслом. Запекать в заранее разогретой духовке 40 минут на 200-220 градусов. Яблоки нарезать дольками. Отжать чернослив. Вынуть противень, разложить яблоки и чернослив вокруг мяса. Запекать еще 20-25 минут. Слить с противня мясной сок, процедить в кастрюлю. Добавить бульон, сливки, довести до кипения. Осторожно ввести в соус крахмал. Вскипятить, посолить, поперчить. Перед подачей прогреть мясо и фрукты в соусе.

Фаршированные шампиньоны

Шампиньоны с начинкой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

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оливковое масло, соль;

3 ломтика тостового хлеба;

1 зубчик измельченного чеснока;

140 г козьего сыра или любого другого;

1/2 стакана листьев петрушки;

1/4 ч. л. хлопья красного перца;

565 г шампиньонов, ножки срезать.

Как приготовить::

Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать противень оливковым маслом. В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону. Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить. Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками. Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.

Паштет из печени с белым вином

Печеночный паштет Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г куриной или телячьей печени;

150 г сливочного масла;

100 мл сухого белого вина;

1 репчатый лук;

100 г жирных сливок;

5 ст. л. растительного масла;

2 зуб. чеснока;

1 ч. л. тимьяна;

молотый мускатный орех;

соль, молотый перец.

Как приготовить:

Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут. Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня. Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму. Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике

Рождественский салат от Джейми Оливера

Рождественский салат с мандаринами Фото: lemanandwife.blogspot.com

Ингредиенты:

4 шарика моцареллы по 100 г;

4 крупных мандарина;

несколько веточек мяты;

4 ломтика прошутто;

50 г пармезана;

соль, перец;

цедра и сок одного лимона;

оливковое масло, бальзамический уксус.

Как приготовить:

Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов. Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы. Посыпать тонкой стружкой пармезана и листьями мяты. Сбрызнуть бальзамиком.

Шварцвальдский тоорт

Шварцвальдский торт Фото: depositphotos.com

Ингредиенты для бисквита:

7 шт. желтков;

130 г сахара;

6 шт. белков;

по 25 г муки, крахмала, какао;

50 г растопленного сливочного масла.

Для начинки:

300 г замороженной вишни;

100 мл воды;

3 ст. л. сахара;

20 г кукурузного крахмала.

Для сиропа:

200 мл вишневого сока;

2 ст. л. ванильного сахара;

1 ст. л вишневого ликера.

Для крема:

500 мл сливок (35%);

2 ст. л. сахарной пудры;

ванильный сахар.

Как приготовить: