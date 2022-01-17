Что приготовить на Крещенский сочельник – простые рецепты обязательных блюд

Это голодная кутья с узваром, постные вареники с картофелем и грибами, а также тушеная квашеная капуста, которую предварительно нужно промыть в холодной воде

Рецепты блюд на Крещение / Фото: Коллаж: Сегодня

Вся еда на Крещенский сочельник 18 января должна быть постной. Можно приготовить вкусную сельдь по-ужгородски в качестве закуски и множество других блюд.

Но без голодной кутьи не обойтись, как и без вареников, тесто для которых делается с растительным маслом.

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Конкретного количества сухофруктов для голодной кутьи по рецепту yummybook_ru нет, берите их по своему вкусу. Тесто для вареников от vegan_food_ukraina замешивается на картофельном отваре.

Рецепт тушеной квашеной капусты редакционный. Если капуста очень кислая, ее нужно хорошо промыть в холодной воде.

Голодная кутья

Кутья / Фото: instagram.com/dina_liashyk

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Ингредиенты:

0,5 ст. перловой крупы;

мак, сухофрукты, грецкие орехи, мед – по вкусу.

Для узвара:

3 л воды;

2 ст. л. меда;

350-400 г сухофруктов.

А как приготовить рассыпчатую кутью из пшеницы и ее классический рецепт – узнаете из этого материала.

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Как приготовить:

Перловую крупу промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов, лучше на ночь. Отварить до готовности. Мак залить кипятком на 30 минут, слить воду, растереть. Сухофрукты залить кипятком на несколько минут. Для узвара сухофрукты тщательно промыть, залить водой и оставить на 30 минут. Слить воду, залить 3 литрами холодной воды. Довести до кипения, снять с огня, накрыть крышкой и оставить настаиваться. Когда узвар остынет, добавить мед. В готовую кашу добавить мак, сухофрукты, орехи и мед. Перемешать. Залить узваром и подавать.

Постные вареники с грибами и картошкой

Постные вареники с грибами и картошкой / Фото: instagram.com/vegan_food_ukraina

Ингредиенты:

350 г муки;

35 г растительного масла;

160 г картофельного отвара.

Для начинки:

6 шт. картофеля;

4 ст. л. растительного масла;

100 г грибов;

2 шт. лук;

зелень, перец, соль – по вкусу.

Еще можно приготовить постный оливье с копченым окунем. Он заправляется растительным маслом.⠀

Как приготовить:

Картофель отварить, горячий подсоленный отвар налить в емкость, добавить растительное масло. Всыпать муку, замесить тесто. Накрыть пленкой или полотенцем и дать отдохнуть 25 минут. Картофель отварить, добавить немного растительного масла, соль и перец. Грибы обжарить с луком, соединить с пюре и перемешать. Добавить измельченную зелень. Раскатать тесто и слепить вареники. Варить до готовности. Подавать с зеленью и обжаренным луком.

Тушеная квашеная капуста

Простая тушеная капуста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг квашеной капусты;

4 шт. морковь;

тмин – по вкусу;

3 шт. лук;

растительное масло.

В Греции тоже едят тушеную капусту и называется она лаханоризо. Для блюдо нужен рис.

Как приготовить: