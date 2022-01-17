Что приготовить на Крещенский сочельник – простые рецепты обязательных блюд

Вся еда на Крещенский сочельник 18 января должна быть постной. Можно приготовить вкусную сельдь по-ужгородски в качестве закуски и множество других блюд.
Но без голодной кутьи не обойтись, как и без вареников, тесто для которых делается с растительным маслом.
Конкретного количества сухофруктов для голодной кутьи по рецепту yummybook_ru нет, берите их по своему вкусу. Тесто для вареников от vegan_food_ukraina замешивается на картофельном отваре.
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Рецепт тушеной квашеной капусты редакционный. Если капуста очень кислая, ее нужно хорошо промыть в холодной воде.
Голодная кутья
Ингредиенты:
- 0,5 ст. перловой крупы;
- мак, сухофрукты, грецкие орехи, мед – по вкусу.
Для узвара:
- 3 л воды;
- 2 ст. л. меда;
- 350-400 г сухофруктов.
А как приготовить рассыпчатую кутью из пшеницы и ее классический рецепт – узнаете из этого материала.
Как приготовить:
- Перловую крупу промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов, лучше на ночь. Отварить до готовности.
- Мак залить кипятком на 30 минут, слить воду, растереть.
- Сухофрукты залить кипятком на несколько минут.
- Для узвара сухофрукты тщательно промыть, залить водой и оставить на 30 минут. Слить воду, залить 3 литрами холодной воды. Довести до кипения, снять с огня, накрыть крышкой и оставить настаиваться. Когда узвар остынет, добавить мед.
- В готовую кашу добавить мак, сухофрукты, орехи и мед. Перемешать. Залить узваром и подавать.
Постные вареники с грибами и картошкой
Ингредиенты:
- 350 г муки;
- 35 г растительного масла;
- 160 г картофельного отвара.
Для начинки:
- 6 шт. картофеля;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 100 г грибов;
- 2 шт. лук;
- зелень, перец, соль – по вкусу.
Еще можно приготовить постный оливье с копченым окунем. Он заправляется растительным маслом.⠀
Как приготовить:
- Картофель отварить, горячий подсоленный отвар налить в емкость, добавить растительное масло. Всыпать муку, замесить тесто.
- Накрыть пленкой или полотенцем и дать отдохнуть 25 минут.
- Картофель отварить, добавить немного растительного масла, соль и перец. Грибы обжарить с луком, соединить с пюре и перемешать. Добавить измельченную зелень.
- Раскатать тесто и слепить вареники. Варить до готовности. Подавать с зеленью и обжаренным луком.
Тушеная квашеная капуста
Ингредиенты:
- 1 кг квашеной капусты;
- 4 шт. морковь;
- тмин – по вкусу;
- 3 шт. лук;
- растительное масло.
В Греции тоже едят тушеную капусту и называется она лаханоризо. Для блюдо нужен рис.
Как приготовить:
- Мелко нарезать лук и слегка обжарить на растительном масле.
- Добавить натертую морковь, перемешать и готовить несколько минут.
- Добавить капусту, залить водой и тушить на слабом огне под крышкой около часа.
- За 10 минут до окончания положить тмин. При необходимости добавить соль.