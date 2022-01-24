Что приготовить с квашеной капустой – бюджетный рецепт куриных котлет

Куриного фарша и капусты понадобится в одинаковых пропорциях. Последнюю нужно очень мелко нарезать ножом, это важно. Вместо муки используется манка

Куриные котлеты с квашеной капустой / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Котлеты – идеальный вариант как для обеда, так и для ужина. Да и приготовить их сравнительно несложно. К слову, котлету по-киевски тоже можно сделать очень упрощенным способом.

Эти же, с квашеной капустой, удовлетворят два запроса – основное блюдо и гарнир в одном. Немаловажно то, что это не только простой, но и достаточно бюджетный рецепт.

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Автор котлет – tatiana.taim – уверяет, что они получатся сочными и очень пикантными.

Куриные котлеты с квашеной капустой

Куриные котлеты с квашеной капустой / Фото: instagram.com/tatiana.taim/

Ингредиенты:

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по 500 г куриного фарша, квашеной капусты;

по 1 шт. яйцо, лук;

3 ст. л. манной крупы;

перец, соль – по вкусу;

панировочные сухари.

Здесь узнаете рецепт легендарных шведских котлет "Валленберг" – самых сочных и нежных.

Как приготовить: