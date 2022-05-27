Что приготовить со скумбрией – 3 рецепта для праздника и на каждый день

Что обычно происходит со скумбрией? Она запекается целой или очень быстро маринуется. Но если вы ждете гостей или хотите вкусно порадовать семейным обедом, обязательно попробуйте эти вариации с нашей любимой рыбой.
Основа для пирога со скумбрией – это песочное тесто, рецепт со страницы kiseleva_foodblog.
Котлеты со скумбрией – рецепт редакционный, для него нужна рыба холодного копчения.
Рулетики с сыром тоже проверенный нами рецепт, из овощей понадобятся лук, морковь и немного болгарского перца.
Рулетики со скумбрией, сыром и овощами
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- половина болгарского перца;
- зелень, соль, перец.
Как приготовить:
- Скумбрию разморозить при комнатной температуре. Лук и болгарский перец нарезать кубиками, морковь натереть, чеснок разрезать на 4 части.
- На растительном масле обжарить чеснок. Как только он отдаст свой аромат, убрать со сковороды. На чесночном масле обжарить лук и морковь до полуготовности. Добавить перец, готовить несколько минут. В конце всыпать зелень и посолить.
- Отделить у рыбы филе, убрать косточки. По желанию сбрызнуть лимонным соком. Посолить, поперчить и посыпать сыром.
- Овощи разделить на 4 части, положить на край каждого филе четвертую часть.
- Свернуть рулетом, скрепить зубочистками.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
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Пирог со скумбрией
Ингредиенты:
- холодное сливочное масло – 125 г;
- мука – 250 г;
- яйцо – 1 шт.;
- очень холодная вода – 50 мл;
- соль – половина ч. л.
Начинка:
- скумбрия холодного копчения – 1 шт.;
- лук репчатый – 3 средние;
- соль, перец, укроп;
- сметана – 300 г;
- яйцо – 2 шт.;
- немного тертого сыра.
Как приготовить:
- Смешать муку, соль и масло, должна получиться крошка. Добавить холодное яйцо и воду, быстро замесить тесто. Вымешивать долго не нужно. Завернуть в пленку, убрать в холодильник.
- Лук нарезать соломкой и обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить соль, перец и укроп.
- Скумбрию нарезать небольшими кусочками, косточки убрать.
- Тесто раскатать и перенести в форму. Наколоть дно вилкой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- На дно основы выложить часть лука, затем – рыбу и остальную часть лука. Залить сметаной с яйцами и посыпать тертым сыром.
- Выпекать 35-40 минут.
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Картофельные котлеты со скумбрией
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт. (отварной);
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- скумбрия х/к – 1 шт.;
- мука – 1 ст. л.
- соль, перец, панировочные сухари.
Как приготовить:
- Лук и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле.
- Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от костей и нарезать очень мелко.
- Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты.
- Растительное масло хорошо разогреть в сковороде, перед обжаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон.
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