Что приготовить со скумбрией – 3 рецепта для праздника и на каждый день

Будет использоваться как свежая рыба, так и холодного копчения. Свежая сочетается с овощами и подается в виде рулетиков, копченая станет хорошей начинкой для пирога

Новые рецепты со скумбрией / Фото: Инстаграм

Что обычно происходит со скумбрией? Она запекается целой или очень быстро маринуется. Но если вы ждете гостей или хотите вкусно порадовать семейным обедом, обязательно попробуйте эти вариации с нашей любимой рыбой.

Основа для пирога со скумбрией – это песочное тесто, рецепт со страницы kiseleva_foodblog.

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Котлеты со скумбрией – рецепт редакционный, для него нужна рыба холодного копчения.

Рулетики с сыром тоже проверенный нами рецепт, из овощей понадобятся лук, морковь и немного болгарского перца.

Рулетики со скумбрией, сыром и овощами

Рулетики со скумбрией, сыром и овощами / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

сыр твердый – 100 г;

лук, морковь – по 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

половина болгарского перца;

зелень, соль, перец.

Как приготовить:

Скумбрию разморозить при комнатной температуре. Лук и болгарский перец нарезать кубиками, морковь натереть, чеснок разрезать на 4 части. На растительном масле обжарить чеснок. Как только он отдаст свой аромат, убрать со сковороды. На чесночном масле обжарить лук и морковь до полуготовности. Добавить перец, готовить несколько минут. В конце всыпать зелень и посолить. Отделить у рыбы филе, убрать косточки. По желанию сбрызнуть лимонным соком. Посолить, поперчить и посыпать сыром. Овощи разделить на 4 части, положить на край каждого филе четвертую часть. Свернуть рулетом, скрепить зубочистками. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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Пирог со скумбрией

Пирог со скумбрией

Ингредиенты:

холодное сливочное масло – 125 г;

мука – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

очень холодная вода – 50 мл;

соль – половина ч. л.

Начинка:

скумбрия холодного копчения – 1 шт.;

лук репчатый – 3 средние;

соль, перец, укроп;

сметана – 300 г;

яйцо – 2 шт.;

немного тертого сыра.

Как приготовить:

Смешать муку, соль и масло, должна получиться крошка. Добавить холодное яйцо и воду, быстро замесить тесто. Вымешивать долго не нужно. Завернуть в пленку, убрать в холодильник. Лук нарезать соломкой и обжарить на сливочном масле до прозрачности. Добавить соль, перец и укроп. Скумбрию нарезать небольшими кусочками, косточки убрать. Тесто раскатать и перенести в форму. Наколоть дно вилкой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. На дно основы выложить часть лука, затем – рыбу и остальную часть лука. Залить сметаной с яйцами и посыпать тертым сыром. Выпекать 35-40 минут.

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Картофельные котлеты со скумбрией

Фото: instagram.com/kate_rassoshinsky_food/

Ингредиенты:

картофель – 3 шт. (отварной);

лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

скумбрия х/к – 1 шт.;

мука – 1 ст. л.

соль, перец, панировочные сухари.

Как приготовить:

Лук и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле. Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от костей и нарезать очень мелко. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты. Растительное масло хорошо разогреть в сковороде, перед обжаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон.

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