Что приготовить загадочным Водолеям – рецепт пасты со сливочно-лимонным соусом

Эти люди считают себя особенными и такую же еду предпочитают. Понадобится один лимон, немного твердого сыра и сливок

Еда по гороскопу - рецепт для Водолеев / Фото: Коллаж: Сегодня, www.bonappetit.com

В отличие от Скорпионов, людей прямолинейных и резких, любящих острое и экзотическое, Водолеи, пожалуй, одни из самых неординарных людей.

Они окружают себя завесой тайны, чем привлекают других. У них безусловно интересный образ мыслей, с ними нескучно.

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И да, эти люди особенные и во вкусовых предпочтениях. Сливочно-лимонный соус для спагетти согревает и бодрит ноткой цитрусовых одновременно.

Использоваться будет как цедра, так и сок лимона.

Рецепт с сайта Вonappetit.com.

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Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев

Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев / Фото: www.bonappetit.com

Ингредиенты на четыре порции:

1 лимон;

спагетти или другая длинная паста;

150 мл сливок;

6 ст. л. сливочного масла;

150 г тертого твердого сыра;

соль, перец.

А вот Дев можно угостить чечевичными фрикадельками, в составе которых есть грибы.

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Как приготовить: