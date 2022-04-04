Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Чем заменить яйца

Тесто за 10 минут

Быстрый десерт

Домашние дрожжи

Быстрый обед
СЕГОДНЯ Еда

Что приготовить загадочным Водолеям – рецепт пасты со сливочно-лимонным соусом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 10:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эти люди считают себя особенными и такую же еду предпочитают. Понадобится один лимон, немного твердого сыра и сливок
Еда по гороскопу - рецепт для Водолеев
Еда по гороскопу - рецепт для Водолеев / Фото: Коллаж: Сегодня, www.bonappetit.com

В отличие от Скорпионов, людей прямолинейных и резких, любящих острое и экзотическое, Водолеи, пожалуй, одни из самых неординарных людей.

Они окружают себя завесой тайны, чем привлекают других. У них безусловно интересный образ мыслей, с ними нескучно.

Реклама

И да, эти люди особенные и во вкусовых предпочтениях. Сливочно-лимонный соус для спагетти согревает и бодрит ноткой цитрусовых одновременно.

Использоваться будет как цедра, так и сок лимона.

Рецепт с сайта Вonappetit.com.

Реклама

Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев

Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев
Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев / Фото: www.bonappetit.com

Ингредиенты на четыре порции:

  • 1 лимон;
  • спагетти или другая длинная паста;
  • 150 мл сливок;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 150 г тертого твердого сыра;
  • соль, перец.

А вот Дев можно угостить чечевичными фрикадельками, в составе которых есть грибы.

Реклама

Как приготовить:

  1. Отрежьте несколько тонких полосок цедры лимона для украшения. Отдельно натрите остальную цедру, выжмете сок, должно получиться 2 ст. л.
  2. В кипящей подсоленной воде отварите спагетти, согласно инструкции на упаковке. В большом сотейнике соедините сливки с цедрой лимона и готовьте на среднем огне, помешивая, около 2 минут.
  3. Добавьте сливочное масло, готовьте, пока соус не загустеет. Снимите с огня.
  4. Возьмите 150 мл воды, в которой варились макароны, добавьте в сливочный соус и верните на средний огонь.
  5. Готовьте, помешивая и добавляя понемногу сыр, пока он не расплавится, около 3 минут. Если соус слишком густой, добавьте 1-2 ст. л. воды из-под пасты.
  6. Добавьте лимонный сок, приправьте солью, если необходимо.
  7. Разложите макароны по тарелкам. Приправьте перцем, украсьте лимонной цедрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Любишь украинскую кухню?
Стародавний рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Тельцам
Узнать блюдо
Секреты свежести
Как хранить брокколи?
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Гамбургер как в McDonalds
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Контроль качества
Проверить творог на свежесть
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять