Что приготовить загадочным Водолеям – рецепт пасты со сливочно-лимонным соусом

В отличие от Скорпионов, людей прямолинейных и резких, любящих острое и экзотическое, Водолеи, пожалуй, одни из самых неординарных людей.
Они окружают себя завесой тайны, чем привлекают других. У них безусловно интересный образ мыслей, с ними нескучно.
И да, эти люди особенные и во вкусовых предпочтениях. Сливочно-лимонный соус для спагетти согревает и бодрит ноткой цитрусовых одновременно.
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Использоваться будет как цедра, так и сок лимона.
Рецепт с сайта Вonappetit.com.
Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев
Ингредиенты на четыре порции:
- 1 лимон;
- спагетти или другая длинная паста;
- 150 мл сливок;
- 6 ст. л. сливочного масла;
- 150 г тертого твердого сыра;
- соль, перец.
А вот Дев можно угостить чечевичными фрикадельками, в составе которых есть грибы.
Как приготовить:
- Отрежьте несколько тонких полосок цедры лимона для украшения. Отдельно натрите остальную цедру, выжмете сок, должно получиться 2 ст. л.
- В кипящей подсоленной воде отварите спагетти, согласно инструкции на упаковке. В большом сотейнике соедините сливки с цедрой лимона и готовьте на среднем огне, помешивая, около 2 минут.
- Добавьте сливочное масло, готовьте, пока соус не загустеет. Снимите с огня.
- Возьмите 150 мл воды, в которой варились макароны, добавьте в сливочный соус и верните на средний огонь.
- Готовьте, помешивая и добавляя понемногу сыр, пока он не расплавится, около 3 минут. Если соус слишком густой, добавьте 1-2 ст. л. воды из-под пасты.
- Добавьте лимонный сок, приправьте солью, если необходимо.
- Разложите макароны по тарелкам. Приправьте перцем, украсьте лимонной цедрой.