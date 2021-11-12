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Что за сэндвич такой "Неряха Джо" и почему он понравится взрослым и детям

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 ноября, 13:54
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Этому сэндвичу почти 100 лет, придумали его в США. Неряшливый он, потому что фарш не формируется в котлету, а просто обжаривается в томатной пасте и подается с булками
Сэндвич с фаршем "Неряха Джо"
Сэндвич с фаршем "Неряха Джо" / Фото: instagram.com/jocooks/

"Неряха Джо" – это сочный говяжий фарш с луком, томатной пастой и болгарским перцем. В отличие от красивого и выверенного во всех смыслах бургера, начинка "Джо" небрежно кладется между двумя булками.

Да так кладется, что фарш в томатном соусе высыпается на тарелку. На сайте Тhechunkychef.com предлагают взять немного вустерширского соуса, но это необязательно.

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Появился случайно в обычной забегаловке в Су-сити

Этот город, крупный промышленный, находится в штате Агайо. Понятно, что контингент местных забегаловок представлял собой простых работяг. Кстати, имя Джо в США уже нарицательное.

То есть с эти именем ассоциируется пролетарский парень с огромной любовью к работе. Возможно, поэтому этот сэндвич носит такое название, как еда для нетребовательных людей.

Итак, в одном из местных заведений, в 1930-ых годах был подан первый "Неряха Джо". Это были две булки, между которыми небрежно насыпался говяжий фарш с томатной пастой. Есть вероятность, что у повара не было времени жарить из фарша котлеты.

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Такая еда очень понравилась посетителям, и вскоре популярность сэндвича стала расти.

В 1949 году рецепт "Джо" опубликовали, а еще через 20 лет стали изготовлять специальный соус, чтобы готовить блюдо в два раза быстрее.

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"Неряха Джо" – рецепт

"Неряха Джо" – рецепт
"Неряха Джо" – рецепт / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

Ингредиенты:

  • 6 булочек для сэндвичей;
  • по 1 ст. л. сливочного масла, томатной пасты, сахара;
  • 1 ч. л. оливкового масла, горчицы;
  • 450 г говяжьего фарша;
  • 1 шт. болгарский перец;
  • половина большой измельченной луковицы;
  • 3 зубчика измельченного чеснока;
  • 2/3 стакана кетчупа;
  • 1/3 стакана воды;
  • 3/4 ч. л. порошка чили;
  • по 1/2 ч. л. вустерширского соуса, морской соли;
  • хлопья красного перца – по вкусу;
  • щепотка черного перца.

Как приготовить:

  1. Нагрейте сливочное масло и оливковое масло в большой сковороде, добавьте фарш и готовьте 5-7 минут.
  2. Добавьте лук и болгарский перец и тушите 2-3 минуты, пока овощи не станут мягкими. Добавьте чеснок и готовьте около минуты. Влейте томатную пасту и хорошо размешайте.
  3. Добавьте кетчуп, воду, сахар, горчицу, порошок чили, вустерширский соус, соль, хлопья красного перца и черный перец. Хорошо перемешайте.
  4. Готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока фарш не загустеет.
  5. Слегка обжарьте булочки на сковороде и выложите фарш.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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