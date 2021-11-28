Цибульники: как они спасли Львов в свое время и простой рецепт

Вот если и говорить о самых простых и исконно украинских блюдах, то цибульники будут в первой тройке.
Это больше, чем просто бюджетное блюдо, и они обязательно понравятся. Даже тем, кто равнодушен к луку. Кстати, в голодные 1990-ые это блюдо было хитом. Многие тушили их в томатном соке или пасте и подавали как основное блюдо.
Мы рассказывали, как приготовить кремзлики по-закарпатски, теперь узнаем о почти легендарных цибульниках.
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Успех блюда по мнению фудблогера domashniaja_eda – это очень мелко нарезанный лук.
Спасители старого Львова, коронное блюдо хозяек теперь
Существует красивая легенда. Именно цибульники поддерживали население Львова, которое в конце 17-го века было осаждено татарами. Осада была недолгой, несколько недель, но изнурительной.
Хитрые львовяне отстояли свой город, имитировав большие запасы еды. А именно: на возы тонким слоем наложили продукты, якобы их очень много.
То есть показали, что будут стоять до конца и город не сдадут.
Вероятно, у татар не было времени и они отступили. А вот есть действительно было нечего, именно цибульники спасали и местных, и защитников города.
Сегодня, чтобы попробовать настоящие цибульники, нужно ехать во Львов или окрестности. Ну или воспользоваться рецептом ниже.
Цибульники – рецепт
Ингредиенты:
- 2 крупные луковицы;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. манки;
- 2-3 ст. л. муки;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. сметаны;
- соль, перец – по вкусу;
- по 1/2 ч. л. сахара, паприки
- укроп, растительное масло.
Как приготовить:
- Лук почистить и очень мелко нарезать. Если появится жидкость, то ее следует отжать.
- Переложить лук в миску, добавить яйцо, соль, сахар, перец, паприку и специи, рубленый укроп, тщательно перемешать.
- Добавить сметану, перемешать.
- Просеять манку и тщательно размешать. Просеять муку порциями с разрыхлителем. Смесь по консистенции должна быть как на оладьи. Довести до вкуса специями.
- Миску накрыть пищевой пленкой и оставить на 15-20 минут. Густое тесто можно исправить сметаной, жидкое – мукой.
- В сковороде хорошо разогреть растительное масло и ложкой выложить небольшие порции луковой массы. Обжарить на среднем огне до золотисто-хрустящей корочки с обеих сторон.