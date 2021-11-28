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Цибульники: как они спасли Львов в свое время и простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 ноября, 13:08
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Понятно, что готовятся они из лука. Вместо муки лучше брать манку, а после соединения ингредиентов подождать, чтобы она набухла. Подавать со сметаной или томатным соусом
Цибульники - рецепт
Цибульники - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

Вот если и говорить о самых простых и исконно украинских блюдах, то цибульники будут в первой тройке.

Это больше, чем просто бюджетное блюдо, и они обязательно понравятся. Даже тем, кто равнодушен к луку. Кстати, в голодные 1990-ые это блюдо было хитом. Многие тушили их в томатном соке или пасте и подавали как основное блюдо.

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Мы рассказывали, как приготовить кремзлики по-закарпатски, теперь узнаем о почти легендарных цибульниках.

Успех блюда по мнению фудблогера domashniaja_eda – это очень мелко нарезанный лук.

Спасители старого Львова, коронное блюдо хозяек теперь

Цибульники
Цибульники / Фото: instagram.com/recipes_dnya

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Существует красивая легенда. Именно цибульники поддерживали население Львова, которое в конце 17-го века было осаждено татарами. Осада была недолгой, несколько недель, но изнурительной.

Хитрые львовяне отстояли свой город, имитировав большие запасы еды. А именно: на возы тонким слоем наложили продукты, якобы их очень много.

То есть показали, что будут стоять до конца и город не сдадут.

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Вероятно, у татар не было времени и они отступили. А вот есть действительно было нечего, именно цибульники спасали и местных, и защитников города.

Сегодня, чтобы попробовать настоящие цибульники, нужно ехать во Львов или окрестности. Ну или воспользоваться рецептом ниже.

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Цибульники – рецепт

Ингредиенты:

  • 2 крупные луковицы;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. манки;
  • 2-3 ст. л. муки;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • соль, перец – по вкусу;
  • по 1/2 ч. л. сахара, паприки
  • укроп, растительное масло.

Как приготовить:

  1. Лук почистить и очень мелко нарезать. Если появится жидкость, то ее следует отжать.
  2. Переложить лук в миску, добавить яйцо, соль, сахар, перец, паприку и специи, рубленый укроп, тщательно перемешать.
  3. Добавить сметану, перемешать.
  4. Просеять манку и тщательно размешать. Просеять муку порциями с разрыхлителем. Смесь по консистенции должна быть как на оладьи. Довести до вкуса специями.
  5. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить на 15-20 минут. Густое тесто можно исправить сметаной, жидкое – мукой.
  6. В сковороде хорошо разогреть растительное масло и ложкой выложить небольшие порции луковой массы. Обжарить на среднем огне до золотисто-хрустящей корочки с обеих сторон.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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