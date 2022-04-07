Цветная капуста – как правильно хранить в холодильнике и солевом растворе

В холодильнике цветная капуста лучше сохранится в овощном отсеке в бумаге. Можно разобрать ее на соцветия и поместить в солевой раствор

Как сохранить свежесть цветной капусты надолго / Фото: pexels.com

Цветная капуста, в отличие от белокочанной, овощ очень капризный и требовательный к условиям своего хранения.

И если срок годности яиц можно продлить до трех недель без холодильника, то с цветной капустой все не так.

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Ей подойдет прохладное помещение без естественного освещения. Дело в том, что при попадании света, капуста начинает быстро темнеть и терять вкус.

Как нужно хранить цветную капусту

Цветная капуста быстро портится, храните ее в бумаге / Фото: instagram.com/lemonbalm_and_lavender

Цветная капуста не любит влажности и резких перепадов температуры.

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Для начала нужно хорошо рассмотреть капусту. На ней не должно быть гнили, повреждений и вредителей. Если заметили что-то такое, поврежденные места можно обрезать.

Обрежьте листья и упакуйте в бумагу. Цветная капуста должна храниться в отсеке для овощей.

Неудобство состоит в том, что каждые несколько дней капусту нужно проверять на присутствие гнили и удалять ножом, если она появляется. Такой продукт нужно быстрее приготовить.

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До нескольких месяцев, в холодильнике, капусту можно хранить так: разобрать ее на соцветия, вымыть, слегка обсушить и поместить в банку с солевым раствором.

Солевой раствор сделайте в следующих пропорциях – 30 граммов соли на один литр воды.

И чтобы цветная капуста всегда была под рукой, единственный верный способ ее заморозить.

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Как правильно заморозить цветную капусту

При бланшировании добавьте в воду сок лимона, чтобы сохранить цвет капусты / Фото: downshiftology.com

Для начала ее нужно разобрать на соцветия. Так проще тщательно вымыть овощ. Затем отварите капусту в подсоленной воде в течение одной-двух минут и обсушите салфеткой.

Ваша капуста не потемнеет и сохранит цвет, если в воду будет добавлен сок лимона.

Теперь капусту можно разложить на порции в пакеты и отправить в морозильную камеру.

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