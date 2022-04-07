Цветная капуста – как правильно хранить в холодильнике и солевом растворе

Цветная капуста, в отличие от белокочанной, овощ очень капризный и требовательный к условиям своего хранения.
И если срок годности яиц можно продлить до трех недель без холодильника, то с цветной капустой все не так.
Ей подойдет прохладное помещение без естественного освещения. Дело в том, что при попадании света, капуста начинает быстро темнеть и терять вкус.
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Как нужно хранить цветную капусту
Цветная капуста не любит влажности и резких перепадов температуры.
Для начала нужно хорошо рассмотреть капусту. На ней не должно быть гнили, повреждений и вредителей. Если заметили что-то такое, поврежденные места можно обрезать.
Обрежьте листья и упакуйте в бумагу. Цветная капуста должна храниться в отсеке для овощей.
Неудобство состоит в том, что каждые несколько дней капусту нужно проверять на присутствие гнили и удалять ножом, если она появляется. Такой продукт нужно быстрее приготовить.
До нескольких месяцев, в холодильнике, капусту можно хранить так: разобрать ее на соцветия, вымыть, слегка обсушить и поместить в банку с солевым раствором.
Солевой раствор сделайте в следующих пропорциях – 30 граммов соли на один литр воды.
И чтобы цветная капуста всегда была под рукой, единственный верный способ ее заморозить.
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Как правильно заморозить цветную капусту
Для начала ее нужно разобрать на соцветия. Так проще тщательно вымыть овощ. Затем отварите капусту в подсоленной воде в течение одной-двух минут и обсушите салфеткой.
Ваша капуста не потемнеет и сохранит цвет, если в воду будет добавлен сок лимона.
Теперь капусту можно разложить на порции в пакеты и отправить в морозильную камеру.