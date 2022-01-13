Датский гороховый суп с копченостями – как приготовить и простой рецепт

Именно зимой хочется наваристого, ароматного супа с копченостями, чтобы не только согревал, но и приятно удивлял своим составом.
Для нас стало некоторым открытием, что в Дании, как и по всей Скандинавии, любят гороховый суп. Причем многие там едят его по четвергам.
Дело в том, что пятница – постный день, поэтому гороховый суп с копченостями является приятным поводом поесть мяса.
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Обязательная соседка супа по столу – горчица. Ее можно добавить в тарелку или намазать на черный хлеб.
На сайте Тhefamilydinnerbook.com напоминают, что в рецепте датского горохового супа должно быть немного сельдерея.
Датский гороховый суп
Ингредиенты (чашка – 200 г):
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 2 средние луковицы, нарезанные;
- 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;
- 2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками;
- 1/4 нарезанного кубиками корня сельдерея (по желанию);
- 6 чашек куриного или овощного бульона;
- 2 чашки сушеного колотого гороха, промытого;
- 200 г копченого мяса (любого);
- 1 веточка тимьяна;
- 4 ст. л. нарезанной петрушки и/или укропа;
- 2 средние луковицы для подачи, нарезанные;
- соль и перец – по вкусу.
Кстати, если хочется действительно согреться, то можно приготовить еще один, нами любимый суп, бограч. Он тоже готовится с копченостями и двумя видами мяса.
Как приготовить:
- В кастрюле для супа разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте остальные ингредиенты и половину нарезанной зелени.
- На среднем огне дайте супу покипеть под крышкой 1 час. Суп будет готов, когда горох станет мягким.
- Обжарьте лук в сковороде до хрустящей корочки, дайте ему стечь на бумажных полотенцах.
- Когда суп будет готов к подаче, уберите веточку тимьяна. Доведите до вкуса специями.
- Разлейте суп по тарелкам, сверху посыпьте луком и зеленью.