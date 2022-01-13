Датский гороховый суп с копченостями – как приготовить и простой рецепт

Авторы рецепта уверяют, что этот суп готовится около 15 минут руками и один час томится на плите. Не имеет значения, какие копчености вы возьмете – мясо из свиных ребер или это будет куриная грудка

Датский гороховый суп

Именно зимой хочется наваристого, ароматного супа с копченостями, чтобы не только согревал, но и приятно удивлял своим составом.

Для нас стало некоторым открытием, что в Дании, как и по всей Скандинавии, любят гороховый суп. Причем многие там едят его по четвергам.

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Дело в том, что пятница – постный день, поэтому гороховый суп с копченостями является приятным поводом поесть мяса.

Обязательная соседка супа по столу – горчица. Ее можно добавить в тарелку или намазать на черный хлеб.

На сайте Тhefamilydinnerbook.com напоминают, что в рецепте датского горохового супа должно быть немного сельдерея.

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Датский гороховый суп

Датский гороховый суп / Фото: thefamilydinnerbook.com

Ингредиенты (чашка – 200 г):

2 ст. л. оливкового масла;

2 средние луковицы, нарезанные;

2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;

2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками;

1/4 нарезанного кубиками корня сельдерея (по желанию);

6 чашек куриного или овощного бульона;

2 чашки сушеного колотого гороха, промытого;

200 г копченого мяса (любого);

1 веточка тимьяна;

4 ст. л. нарезанной петрушки и/или укропа;

2 средние луковицы для подачи, нарезанные;

соль и перец – по вкусу.

Кстати, если хочется действительно согреться, то можно приготовить еще один, нами любимый суп, бограч. Он тоже готовится с копченостями и двумя видами мяса.

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Как приготовить: