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Датский пирог мечты – рецепт выпечки с толстой карамельной корочкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 мая, 07:57
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Представляет собой сочный корж и хрустящую корочку на основе сахара, молока и кокосовой стружки. В Дании этот пирог популярный вот уже более 60 лет
Пирог мечты из Дании
Пирог мечты из Дании

Это действительно необычная история такой простой и такой уютной выпечки. Взрыв популярности пирога мечты из Дании схож с легендарным сливовым пирогом из США.

Дело было в 1960 году. Девочка по имени Джитт Андерсен из городка Бровст отправила на конкурс рецепт пирога своей бабушки. Рецепт воспроизвели и присудили ему первое место.

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Спустя некоторое время он появился на упаковке популярной в Дании муки. А сам пирог получил название – пирог мечты из города Бровста.

По текстуре он похож на сочный кекс, сверху его венчает хрустящая корочка на основе кокосовой стружки. Пирог готовится в два этапа. Сначала выпекается основа, потом украшается топпингом и снова выпекается в течение пяти минут.

Рецепт с сайта Аrla.dk.

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Датский пирог мечты

Датский пирог мечты
Датский пирог мечты / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ингредиенты:

  • яйцо – 4 шт.;
  • сахар – 300 г;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 50 г;
  • пшеничная мука – 250-300 г;
  • сода – 3 ч. л.;
  • ванильный сахар.

Для топпинга:

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  • сливочное масло – 100 г;
  • кокосовая стружка – 150 г;
  • сахар – 200 г;
  • молоко – 100 мл.

Как приготовить:

  1. Слегка и пышно взбить яйца и сахар. Подогреть молоко и немного растопить масло. Соединить и хорошо перемешать.
  2. Соединить муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавить частями к молочной смеси.
  3. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
  4. Для топпинга масло, кокосовую стружку, сахар и молоко довести до кипения в сотейнике.
  5. Достать пирог, дать немного остыть и смазать топпингом. Отправить в духовку еще на 5 минут или пока корочка пирога мечты не станет золотистой.

И еще один рецепт датской кухни – отличного горохового супа читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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