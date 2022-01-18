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Денверский омлет – простой рецепт одного из популярных завтраков США

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 января, 07:20
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Он готовится с ветчиной и шампиньонами, а вот обязательный ингредиент – это зеленый болгарский перец. Авторы рецепта рекомендуют взбивать яйца с молоком в блендере
Денверский омлет
Денверский омлет / Фото: instagram.com/ginacooks4u

Если вы успели распробовать на вкус датский омлет с беконом, то стоит продолжить знакомство с вариантами этого блюда.

Из названия понятно, что этот омлет был придуман в Денвере, США. Кроме ветчины, сыра, грибов, обязательны для него зеленый болгарский перец и зеленый или обычный лук.

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На сайте Еatthis.com советуют добиваться максимально кремовой текстуры омлета следующим образом: взбить яйца с молоком в блендере в течение 20 секунд.

Денверский омлет

Денверский омлет
Денверский омлет / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты на две порции:

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  • 1 зеленый сладкий перец, нарезанный кубиками;
  • 150 г шампиньонов, нарезанных ломтиками;
  • 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками;
  • 150 г копченой ветчины, нарезанной кубиками или полосками;
  • 8 яиц;
  • 2 ст. л. молока;
  • 50 г твердого тертого сыра;
  • оливковое масло, соль, перец.

В Грузии же любят готовить омлет борано, самый сырный в мире. Для него нужны сулугуни и молоко.

Как приготовить:

  1. Нагрейте оливковое масло в средней сковороде на среднем огне. Добавьте болгарский перец, грибы и лук и готовьте около 7 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся. Добавьте ветчину, готовьте еще 1 минуту, затем приправьте солью и перцем.
  2. Смешайте яйца и молоко и взбивайте в течение 30 секунд. Приправьте несколькими щепотками соли.
  3. На разогретую с оливковым маслом сковороду вылейте смесь. Когда яйца начнут схватываться, выложите сыр и овощи с одно стороны. С помощью лопатки накройте начинку другим концом омлета.
  4. Жарьте до готовности.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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