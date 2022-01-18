Денверский омлет – простой рецепт одного из популярных завтраков США

Если вы успели распробовать на вкус датский омлет с беконом, то стоит продолжить знакомство с вариантами этого блюда.
Из названия понятно, что этот омлет был придуман в Денвере, США. Кроме ветчины, сыра, грибов, обязательны для него зеленый болгарский перец и зеленый или обычный лук.
На сайте Еatthis.com советуют добиваться максимально кремовой текстуры омлета следующим образом: взбить яйца с молоком в блендере в течение 20 секунд.
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Денверский омлет
Ингредиенты на две порции:
- 1 зеленый сладкий перец, нарезанный кубиками;
- 150 г шампиньонов, нарезанных ломтиками;
- 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками;
- 150 г копченой ветчины, нарезанной кубиками или полосками;
- 8 яиц;
- 2 ст. л. молока;
- 50 г твердого тертого сыра;
- оливковое масло, соль, перец.
В Грузии же любят готовить омлет борано, самый сырный в мире. Для него нужны сулугуни и молоко.
Как приготовить:
- Нагрейте оливковое масло в средней сковороде на среднем огне. Добавьте болгарский перец, грибы и лук и готовьте около 7 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся. Добавьте ветчину, готовьте еще 1 минуту, затем приправьте солью и перцем.
- Смешайте яйца и молоко и взбивайте в течение 30 секунд. Приправьте несколькими щепотками соли.
- На разогретую с оливковым маслом сковороду вылейте смесь. Когда яйца начнут схватываться, выложите сыр и овощи с одно стороны. С помощью лопатки накройте начинку другим концом омлета.
- Жарьте до готовности.