Выпечка с хурмой – самые удачные рецепты торта и тарта

Кто-то любит хурму есть просто так, кто-то на себе испробовал ее вкус, когда она попадает в выпечку. В отличие от ароматных пирогов с айвой, в десерты с этим рыжим фруктом нужно чуть меньше сахара.
Если выберете тарт, то важно не передержать его в духовке, чтобы хурма не стала мягкой и не испортила визуальное впечатление. Ведь она не попадает внутрь, а находится сверху.
Для торта от tutslad_ko нужно приготовить крем на основе творожного сыра, сметаны и сахарной пудры, в начинку для тарта по рецепту cook_with_soul_and_love, кроме хурмы, нужен хороший творог.
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Тарт с хурмой
Ингредиенты для теста:
- Мука – 170-180 г
- Желток
- Сахарная пудра – 20 г
- Кефир – 2 ст. л.
- Щепотка соли
- Сливочное масло – 100 г
Для начинки:
- Белок
- Хурма – 2 шт.
- Мягкий творог – 200 г
- Сахарная пудра – 50 г
Как приготовить:
- Смешать сухие ингредиенты для теста: муку, щепотку соли, сахарную пудру. Добавить желток, кефир и мягкое сливочное масло. Замесить тесто, чтобы чуть прилипало к рукам. Завернуть в пленку и убрать в холодильник.
- Белок взбить до пышной пены с щепоткой сахарной пудры. Творог смешать с пудрой и осторожно добавить взбитый белок. Аккуратно перемешать ложкой.
- Раскатать холодное тесто, выложить в смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой форму, подровнять края. Выложить творожную массу.
- Хурму помыть и порезать красивыми дольками, выложить сверху по кругу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Торт "Медовая хурма"
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 200 г
- Сахар – 100 г
- Мед – 80 г
- Сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.
Для карамели:
- Сахар – 100 г
- Сливки 33 % – 60 г
- Масло сливочное, мед – по 20 г
- Хурма – 200 г
Для крема:
- Творожный сыр – 300 г
- Сметана 20% – 200 г
- Сахарная пудра – 80 г
Как приготовить:
- Для бисквита взбить яйца и сахар около 10 минут до пышной пены.
- В сотейнике растопить мед, добавить соду и перемешать до образования пены. Пену влить к яйцам, взбить.
- Ввести просеянную муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой.
- Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.
- Для карамели сахар в сотейнике на медленном огне нагреть до растворения. Ввести горячие сливки.
- Добавить мед и сливочное масло, нарезанную хурму, перемешать. Остудить и отправить в холодильник.
- Для крема взбить творожный сыр с сахарной пудрой, добавить сметану и еще раз взбить.
- Бисквит разрезать на три коржа, каждый промазать кремом. Сделать в корже углубление по кругу и выложить хурму в карамели.
- Сформировать торт, украсить по вкусу.