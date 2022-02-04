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Десерты в форме сердца на 14 февраля – рецепты рулетов с малиной и шоколадного печенья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 февраля, 08:10
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Форма сердца рулетикам придается руками, для печенья будет удобней использовать формочки. К малиновой начинке нужно добавить крахмал и немного апельсиновой цедры
Десерты в форме сердца на День влюбленных
Десерты в форме сердца на День влюбленных / Фото: Коллаж: Сегодня

Если основательно готовитесь к этому празднику, то можно приготовить и особенное основное блюдо, и закуски, и салат.

День святого Валентина – это прежде всего сладости. Их будут дарить друг другу влюбленные и близкие друзья.

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Десерты в форме сердца, повод обязывает, могут быть простыми, но очень вкусными.

Рулетики с малиной можно считать практически диетическими, а печенье удовлетворит любителей шоколада.

Рецепт рулетиков с малиной нашли на сайте Нandletheheat.com. Их можно украсить шоколадной пастой с помощью кондитерского мешка прямо перед подачей.

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Шоколадное печенье по рецепту от Тwopeasandtheirpod.comукрашается темным шоколадом наполовину, как видно на фото.

Шоколадное печенье в форме сердца

Шоколадное печенье в форме сердца
Шоколадное печенье в форме сердца / Фото: www.twopeasandtheirpod.com

Ингредиенты:

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  • 300 г муки;
  • 60 г какао-порошка;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 100 г сахара плюс 2 ст. л.;
  • 200 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • темный или молочный шоколад и драже для украшения.

Рецепт красивого печенья "Красный бархат" ко Дню влюбленных найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Муку, какао и соль просейте вместе. Отложите.
  2. Миксером взбейте масло и сахар до легкой и воздушной массы, около 3 минут. Смешайте с ванильным экстрактом. Частями добавьте мучную смесь и перемешайте до однородности.
  3. Между двумя листами пергамента раскатайте тесто толщиной 2 см, охладите в течение 30 минут.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом, вырежьте печенье с помощью формочки. Разложите печенье на подготовленном противне.
  5. Выпекайте 15 минут, дайте остыть на решетке.
  6. Когда печенье остынет, окуните в растопленный шоколад. Украсьте по вкусу.

Рулетики с малиной в форме сердца

Рулетики с малиной в форме сердца
Рулетики с малиной в форме сердца / Фото: handletheheat.com

Ингредиенты для теста:

  • 200 мл теплого молока;
  • 1/3 стакана теплой воды;
  • 1 упаковка разрыхлителя;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 400-450 г муки;
  • 1 ч. л. соли.

Для начинки:

  • 300 г замороженной малины;
  • 50 г сахара;
  • по 1 ч. л. кукурузного крахмала и цедры апельсина.

Для глазури:

  • шоколадно-ореховая глазурь.

Здесь найдете рецепт и видео по приготовлению пиццы в виде сердца.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Для теста соедините все ингредиенты и перемешайте миксером до однородности. Переложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность, накройте и дайте постоять 10 минут.
  3. Для начинки смешайте малину с сахаром, кукурузным крахмалом и цедрой апельсина.
  4. После того, как тесто отдохнуло, раскатайте в прямоугольник толщиной 2-3 см. Смажьте малиновой смесью. Начав с длинной стороны, плотно сверните тесто, остановившись в центре. Сверните другую сторону в рулет, остановившись, когда две стороны сойдутся посередине. Аккуратно прижмите друг к другу.
  5. Острым ножом разрежьте тесто на 10 равных частей. Сформируйте из кусочков сердечки, зажав нижнюю часть рулета между двумя пальцами.
  6. Поместите на смазанный маслом пергамент и перенесите на противень.
  7. Выпекайте около 25 минут. Дайте остыть на решетке не менее 5 минут.
  8. Украсьте шоколадной пастой перед подачей.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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