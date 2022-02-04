Десерты в форме сердца на 14 февраля – рецепты рулетов с малиной и шоколадного печенья

Форма сердца рулетикам придается руками, для печенья будет удобней использовать формочки. К малиновой начинке нужно добавить крахмал и немного апельсиновой цедры

Десерты в форме сердца на День влюбленных / Фото: Коллаж: Сегодня

Если основательно готовитесь к этому празднику, то можно приготовить и особенное основное блюдо, и закуски, и салат.

День святого Валентина – это прежде всего сладости. Их будут дарить друг другу влюбленные и близкие друзья.

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Десерты в форме сердца, повод обязывает, могут быть простыми, но очень вкусными.

Рулетики с малиной можно считать практически диетическими, а печенье удовлетворит любителей шоколада.

Рецепт рулетиков с малиной нашли на сайте Нandletheheat.com. Их можно украсить шоколадной пастой с помощью кондитерского мешка прямо перед подачей.

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Шоколадное печенье по рецепту от Тwopeasandtheirpod.comукрашается темным шоколадом наполовину, как видно на фото.

Шоколадное печенье в форме сердца

Шоколадное печенье в форме сердца / Фото: www.twopeasandtheirpod.com

Ингредиенты:

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300 г муки;

60 г какао-порошка;

1/2 ч. л. соли;

100 г сахара плюс 2 ст. л.;

200 г сливочного масла комнатной температуры;

1 ч. л. ванильного экстракта;

темный или молочный шоколад и драже для украшения.

Рецепт красивого печенья "Красный бархат" ко Дню влюбленных найдете здесь.

Как приготовить:

Муку, какао и соль просейте вместе. Отложите. Миксером взбейте масло и сахар до легкой и воздушной массы, около 3 минут. Смешайте с ванильным экстрактом. Частями добавьте мучную смесь и перемешайте до однородности. Между двумя листами пергамента раскатайте тесто толщиной 2 см, охладите в течение 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом, вырежьте печенье с помощью формочки. Разложите печенье на подготовленном противне. Выпекайте 15 минут, дайте остыть на решетке. Когда печенье остынет, окуните в растопленный шоколад. Украсьте по вкусу.

Рулетики с малиной в форме сердца

Рулетики с малиной в форме сердца / Фото: handletheheat.com

Ингредиенты для теста:

200 мл теплого молока;

1/3 стакана теплой воды;

1 упаковка разрыхлителя;

3 ст. л. сахара;

400-450 г муки;

1 ч. л. соли.

Для начинки:

300 г замороженной малины;

50 г сахара;

по 1 ч. л. кукурузного крахмала и цедры апельсина.

Для глазури:

шоколадно-ореховая глазурь.

Здесь найдете рецепт и видео по приготовлению пиццы в виде сердца.

Как приготовить: