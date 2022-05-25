Детский завтрак – как приготовить блины "Для Шрека"

Особенный зеленый оттенок блинам придаст замороженный или свежий шпинат. Подавать их можно с рыбой, соленым творогом или просто так

Детские блины "Для Шрека" / Фото: Инстаграм

Когда в традиционные рецепты для блинов добавляются овощи или зелень, то получается новое решение обычного завтрака.

Морковные блины, их по достоинству оценят и дети тоже, можно использовать как коржи для торта.

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Блины со шпинатом или блины "Для Шрека" можно подавать с творожным сыром, куриным филе или рыбой.

Ну а когда вы озвучите ребенку, что они для Шрека, есть большая вероятность, что завтрак будет съеден полностью.

На странице elen_nut советуют долить молока или воды, если тесто получилось слишком густым. И наоборот – добавить просеянной муки, если оно жидкое.

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Блины "Для Шрека"

Блины "Для Шрека"

Ингредиенты:

шпинат – 80-100 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 120 мл;

вода – 150 мл;

мука – 200 г

растительное масло – 50 мл

щепотка соли;

две щепотки сахара.

Как приготовить:

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У шпината убрать стебли, измельчить в блендере вместе с водой. Соединить молоко, яйца, соль и сахар. Взбить венчиком, постепенно высыпая просеянную муку. Добавить шпинатную смесь, влить растительное масло и размешать венчиком. Должно получиться жидкое тесто изумрудного цвета. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.

И еще один рецепт интересных блинов, кружевных, найдете здесь.