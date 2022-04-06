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Детское пюре из яблок – как приготовить в кастрюле и духовке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 10:56
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Нужны яблоки некислых сортов и стерилизованные банки. Кожуру у фруктов можно обрезать, а можно и оставить. Тогда измельчать пюре придется чуть дольше
Как сделать детское яблочное пюре в домашних условиях
Как сделать детское яблочное пюре в домашних условиях / Фото: freepik.com

Пополнить запасы любых продуктов – это необязательно сложно. Если заканчиваются макароны, сделайте домашнюю лапшу. Супы с ней очень получаются особенно вкусными.

Что касается детского пюре, то это очевидная экономия.

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Яблоки чистить необязательно, в их кожуре очень много пектина. Если нет блендера и будете перетирать фрукты через сито, то и сердцевину удалять необязательно.

Пюре можно приготовить несколькими способами. Первый – запечь яблоки. Сначала их нужно вымыть, крупно нарезать и выложить срезом вниз на застеленный противень.

Запечь в разогретой до 200-от градусов духовке 25-30 минут. Затем протереть пюре через сито.

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Второй способ – приготовить пюре в кастрюле. Важно, чтобы она была эмалированной.

Любое пюре, как бы вы его не приготовили и из каких овощей или фруктов, разливается по стерилизованным предварительно банкам.

Детское яблочное пюре

Яблочное пюре – простой рецепт
Яблочное пюре – простой рецепт / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • яблоки – 2 кг.

Подробный рецепт домашнего гамбургера от котлеты до соуса биг тейсти найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В кастрюлю налить воду, чтобы покрывала дно.
  2. Яблоки помыть, убрать сердцевину и нарезать, добавить в воду. Варить на небольшом огне, помешивая, до мягкости яблок.
  3. Измельчить блендером до однородности. Снова довести до кипения.
  4. Разлить по стерилизованным банкам. Закутать полотенцем.

Здесь смотрите подробней, как приготовить яблочное пюре для детей.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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