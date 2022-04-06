Детское пюре из яблок – как приготовить в кастрюле и духовке

Пополнить запасы любых продуктов – это необязательно сложно. Если заканчиваются макароны, сделайте домашнюю лапшу. Супы с ней очень получаются особенно вкусными.
Что касается детского пюре, то это очевидная экономия.
Яблоки чистить необязательно, в их кожуре очень много пектина. Если нет блендера и будете перетирать фрукты через сито, то и сердцевину удалять необязательно.
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Пюре можно приготовить несколькими способами. Первый – запечь яблоки. Сначала их нужно вымыть, крупно нарезать и выложить срезом вниз на застеленный противень.
Запечь в разогретой до 200-от градусов духовке 25-30 минут. Затем протереть пюре через сито.
Второй способ – приготовить пюре в кастрюле. Важно, чтобы она была эмалированной.
Любое пюре, как бы вы его не приготовили и из каких овощей или фруктов, разливается по стерилизованным предварительно банкам.
Детское яблочное пюре
Ингредиенты:
- яблоки – 2 кг.
Подробный рецепт домашнего гамбургера от котлеты до соуса биг тейсти найдете здесь.
Как приготовить:
- В кастрюлю налить воду, чтобы покрывала дно.
- Яблоки помыть, убрать сердцевину и нарезать, добавить в воду. Варить на небольшом огне, помешивая, до мягкости яблок.
- Измельчить блендером до однородности. Снова довести до кипения.
- Разлить по стерилизованным банкам. Закутать полотенцем.
Здесь смотрите подробней, как приготовить яблочное пюре для детей.