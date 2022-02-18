Для бодрости духа и тела – рецепт витаминного напитка из моркови и апельсинов

Как видно по фото, еще нужны морковь и немного имбиря. Все ингредиенты измельчатся в блендере с небольшим добавлением чистой воды

Витаминный напиток / Фото: Il Rifugio Perfetto

Зимой в напитках активно используются минимум три мощных продукта – имбирь, апельсины, фейхоа. Ягоды фейхоа хороши в чаях.

Как сообщается в аннотации к этому напитку, его можно пить каждый день, и он просто обязан взбодрить организм.

Реклама

Рецепт с канала Il Rifugio Perfetto.

Витаминный напиток

Ингредиенты:

кусочек имбиря;

2 апельсина;

яблоко;

2 моркови.

А в Южной Корее пьют бодрящий напиток юаньян, для него нужен чай и кофе.

Реклама

Как приготовить:

Корень имбиря и апельсины очистить, нарезать. У яблока убрать сердцевину и кожуру, нарезать. Морковь почистить, нарезать. Все ингредиенты измельчить в блендере с небольшим количеством чистой воды. Разлить напиток по стаканам.

Как этот напиток готовится – смотрите в видео.