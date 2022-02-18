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Для бодрости духа и тела – рецепт витаминного напитка из моркови и апельсинов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 февраля, 18:35
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Как видно по фото, еще нужны морковь и немного имбиря. Все ингредиенты измельчатся в блендере с небольшим добавлением чистой воды
Витаминный напиток
Витаминный напиток / Фото: Il Rifugio Perfetto

Зимой в напитках активно используются минимум три мощных продукта – имбирь, апельсины, фейхоа. Ягоды фейхоа хороши в чаях.

Как сообщается в аннотации к этому напитку, его можно пить каждый день, и он просто обязан взбодрить организм.

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Рецепт с канала Il Rifugio Perfetto.

Витаминный напиток

Ингредиенты:

  • кусочек имбиря;
  • 2 апельсина;
  • яблоко;
  • 2 моркови.

А в Южной Корее пьют бодрящий напиток юаньян, для него нужен чай и кофе.

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Как приготовить:

  1. Корень имбиря и апельсины очистить, нарезать. У яблока убрать сердцевину и кожуру, нарезать. Морковь почистить, нарезать.
  2. Все ингредиенты измельчить в блендере с небольшим количеством чистой воды. Разлить напиток по стаканам.

Как этот напиток готовится – смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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