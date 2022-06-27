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Домашние беляши со свиным фаршем – рецепт на килограмм муки (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 июня, 09:30
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Тесто замешивается на молоке и воде в равных пропорциях. Совсем немного молока нужно добавить к фаршу, для сочности
Рецепт домашних беляшей
Рецепт домашних беляшей

Продолжаем знакомиться с домашними рецептами перекусов, чтобы не соблазниться и не покупать их на улице. Попробуйте чебуреки, они практически диетические. Вместо теста – тертые кабачки.

Рецепт домашних беляшей от украинского фудблогера Ольга Матвей классический. Тесто замешивается на сухих дрожжах и молоке, выстаивается 20-25 минут.

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Беляши хорошо хранятся в холодильнике. При необходимости их разогревают на сковороде или микроволновке, свой вкус они практически не теряют.

Домашние беляши

Беляши с мясом, рецепт на дрожжах
Беляши с мясом, рецепт на дрожжах / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • мука – 1 кг;
  • вода, молоко – по 250 мл;
  • желток – 2 шт.;
  • сухие дрожжи – 10 г;
  • соль – 2 ч. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • масло сливочное – 60 г;
  • молоко для фарша;
  • масло подсолнечное – 50 г.

Как приготовить:

  1. Теплую воду соединить с молоком. Добавить соль и сахар.
  2. В сухие дрожжи добавить немного молочной смеси. Добавить одну чайную ложку сахара, тщательно перемешать. Оставить на 5 минут.
  3. В молочную смесь просеять один стакан муки. Добавить два желтка, растопленное сливочное масло и дрожжи. Тщательно перемешать и просеять к массе остальную муку (добавлять по одному стакану).
  4. Два стакана муки просеять на стол, выложить тесто и вымешивать. Тесто не должно липнуть к рукам. После может остаться 50-70 граммов муки. Ее к тесту добавлять не нужно.
  5. Вмешать растительное масло. Накрыть пленкой. Оставить на 20-25 минут.
  6. Лук мелко нарезать или измельчить. Посолить, перемешать и соединить с фаршем. Поперчить по вкусу.
  7. Для сочности начинки добавить 4 столовых ложки молока. Перемешать. Накрыть пленкой.
  8. Тесто обмять. Разделить на две части. Одну часть убрать под пленку.
  9. Тесто разделить на шарики приблизительно по 50-60 граммов.
  10. Пальцами сформировать заготовку. Края должны быть тоньше. Выложить начинку. Поднять края и скрепить по центру. Немного придавить руками.
  11. Жарить на хорошо разогретом масле швом вниз по 4 минуты с каждой стороны. Выложить на салфетку.

Как формирует беляши автор рецепта – смотрите ниже.

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Рецепт тортильи с мексиканской начинкой найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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