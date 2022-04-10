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Домашние бульонные кубики – одного достаточно для двух литров супа

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 апреля, 12:20
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Это не овощные, а мясные бульонные кубики. Вернее, к овощам нужно добавить куриное филе. Замораживать можно в формочках для льда
Как приготовить бульонные кубики
Как приготовить бульонные кубики / Фото: www.bioanalyt.com

Вкусный суп начинается с правильно сваренного бульона, здесь есть свои правила. Быстрый суп начинается с бульонных кубиков, именно домашних бульонных кубиков.

Здесь не будет консервантов и усилителей вкуса, только натуральные продукты.

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Используется корень сельдерея, можно заменить корнем петрушки.

После того, как бульонные кубики пройдут первый этап заморозки, их нужно порционно завернуть в пленку или фольгу и хранить в морозилке.

Один такой кубик – два литра вкусного и быстрого супа.

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Рецепт с канала ВКУСНО и ПОЛЕЗНО.

Домашние бульонные кубики

Домашние бульонные кубики
Домашние бульонные кубики / Фото: instagram.com/stephanie_vgs45

Ингредиенты:

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  • куриное филе – 1 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • корень сельдерея – 200 г;
  • морковь – 3-4 шт.;
  • чеснок – 3-4 зуб.;
  • петрушка – 50 г;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • вода – 100 мл;
  • соль – 2,5 ст. л.;
  • куркума – 1 ч. л.

Если любите фасоль, приготовьте наваристый греческий суп фасоладу.

Как приготовить:

  1. Куриную грудку нарезать кубиками. Лук, морковь и сельдерей нарезать средними кубиками.
  2. Чеснок и петрушку слегка измельчить.
  3. Хорошо разогреть растительное масло и обжарить лук до полупрозрачности. Добавить филе и обжарить до полуготовности курицы 5-7 минут.
  4. Добавить морковь и корень сельдерея, обжарить 2-3 минуты.
  5. Залить водой и тушить под крышкой 15-20 минут. Добавить чеснок, накрыть и оставить на 20 секунд.
  6. Добавить к массе все специи, петрушку и измельчить массу блендером.
  7. Разложить массу по формочкам или в контейнер. Высота заготовки около одного сантиметра. Должно получиться 24 кубика.
  8. Накрыть пищевой пленкой в контакт.
  9. Отправить заготовки в морозилку на 2 часа. Извлечь из формы и каждый кубик завернуть в фольгу или пищевую пленку. Хранить в морозилке.

Весь подробный процесс приготовления смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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