Домашние "Коровки" – нужны молоко, мед и сливочное масло

Масса для конфет готовится при постоянном помешивании чуть больше получаса. По желанию к будущим конфетам можно добавить немного какао

Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/my_recepti

В целом, мастерить конфеты в домашних условиях продолжает не одно поколение. Многие хорошо могут помнить "Планеты" из детской молочной смеси.

Итак, есть большая вероятность, что попробовав домашнюю "Коровку", покупать ее больше будет не нужно.

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Рецепт фудблогера legkie_rezepti_dlj_vseх_2.

Домашние конфеты "Коровка"

Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2

Ингредиенты:

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молоко 6 % – 1 стакан;

сахар – 1,5 стакана;

мед – 3 ст. л.;

масло сливочное – 25 г;

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Здесь есть рецепт легендарных шоколадных конфет "Бригадейро" из Бразилии.

Как приготовить: ⠀