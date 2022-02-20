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Домашние "Коровки" – нужны молоко, мед и сливочное масло

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 февраля, 17:11
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Масса для конфет готовится при постоянном помешивании чуть больше получаса. По желанию к будущим конфетам можно добавить немного какао
Домашние конфеты "Коровка"
Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/my_recepti

В целом, мастерить конфеты в домашних условиях продолжает не одно поколение. Многие хорошо могут помнить "Планеты" из детской молочной смеси.

Итак, есть большая вероятность, что попробовав домашнюю "Коровку", покупать ее больше будет не нужно.

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Рецепт фудблогера legkie_rezepti_dlj_vseх_2.

Домашние конфеты "Коровка"

Домашние конфеты "Коровка"
Домашние конфеты "Коровка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2

Ингредиенты:

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  • молоко 6 % – 1 стакан;
  • сахар – 1,5 стакана;
  • мед – 3 ст. л.;
  • масло сливочное – 25 г;
  • лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Здесь есть рецепт легендарных шоколадных конфет "Бригадейро" из Бразилии.

Как приготовить: ⠀

  1. В кастрюле с толстым дном довести молоко до кипения, добавить сливочное масло и сахар. Готовить на медленном огне, помешивая.
  2. Когда смесь немного загустеет и потемнеет, добавить мед и лимонную кислоту. Тщательно перемешать и готовить, помешивая, еще 30 минут.
  3. Разлить по формочкам и отправить в морозилку до застывания.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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