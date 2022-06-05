Домашние пряники "Малютка" – украшаются глазурью из сахарной пудры

Существуют домашние пряники, которые готовятся на заварном тесте, а есть "Малютки", тесто для которых быстро замешивается и сразу же готово для формовки.
Их можно сделать пустыми, а можно добавить начинку, в нашем случае – это вареная сгущенка.
Ольга Матвей советует окунать пряники в глазурь полностью, так они дольше будут оставаться мягким. Из количества ингредиентов получится 30-35 пряников.
Домашние пряники "Малютка"
Ингредиенты:
- веточка мяты;
- молоко – 30 мл;
- яйцо;
- кефир – 250 мл;
- сметана – 1 ст. л.;
- масло растительное – 30 мл;
- сахар – 100 г;
- сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.;
- мука – 390 г.
Для глазури:
- сахарная пудра – 250 г.
Как приготовить:
- Прокипятить мяту в молоке 1,5 минуты.
- Для теста желток, кефир комнатной температуры, сметану, мятное молоко, растительное масло, сахар, соду и разрыхлитель соединить.
- Частями добавить муку, помешивая. Замесить тесто на припыленной поверхности. Добавить на тесто столовую ложку растительного масла и вмешать его. Тесто должно слегка тянуться за руками и быть нежным.
- Противень застелить пергаментом, духовку разогреть до 180 градусов.
- Раскатать тесто толщиной до одного сантиметра, нарезать на квадраты, которые соответствуют диаметру формочек или стакана.
- На одну вырезанную часть выложить начинку, накрыть другой частью. Вырезать пряники стаканом или с помощью формочек.
- Выпекать 15-18 минут.
- Для глазури взбить белок с сахарной пудрой. Переложить в миску и окунуть пряники. Дать глазури схватиться.
Какой консистенции должно быть правильное тесто для пряников, смотрите в видео от автора рецепта.
Как сделать домашний пломбир без мороженицы быстро и просто – читайте в этом материале.