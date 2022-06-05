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Домашние пряники "Малютка" – украшаются глазурью из сахарной пудры

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 июня, 14:39
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У пряников будет легкий привкус мяты, одной небольшой веточки будет достаточно. Для начинки можно взять густой джем или вареную сгущенку
Домашние пряники
Домашние пряники / Фото: instagram.com/resepty__mira

Существуют домашние пряники, которые готовятся на заварном тесте, а есть "Малютки", тесто для которых быстро замешивается и сразу же готово для формовки.

Их можно сделать пустыми, а можно добавить начинку, в нашем случае – это вареная сгущенка.

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Ольга Матвей советует окунать пряники в глазурь полностью, так они дольше будут оставаться мягким. Из количества ингредиентов получится 30-35 пряников.

Домашние пряники "Малютка"

Домашние пряники "Малютка"
Домашние пряники "Малютка" / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

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  • веточка мяты;
  • молоко – 30 мл;
  • яйцо;
  • кефир – 250 мл;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • масло растительное – 30 мл;
  • сахар – 100 г;
  • сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.;
  • мука – 390 г.

Для глазури:

  • сахарная пудра – 250 г.

Как приготовить:

  1. Прокипятить мяту в молоке 1,5 минуты.
  2. Для теста желток, кефир комнатной температуры, сметану, мятное молоко, растительное масло, сахар, соду и разрыхлитель соединить.
  3. Частями добавить муку, помешивая. Замесить тесто на припыленной поверхности. Добавить на тесто столовую ложку растительного масла и вмешать его. Тесто должно слегка тянуться за руками и быть нежным.
  4. Противень застелить пергаментом, духовку разогреть до 180 градусов.
  5. Раскатать тесто толщиной до одного сантиметра, нарезать на квадраты, которые соответствуют диаметру формочек или стакана.
  6. На одну вырезанную часть выложить начинку, накрыть другой частью. Вырезать пряники стаканом или с помощью формочек.
  7. Выпекать 15-18 минут.
  8. Для глазури взбить белок с сахарной пудрой. Переложить в миску и окунуть пряники. Дать глазури схватиться.

Какой консистенции должно быть правильное тесто для пряников, смотрите в видео от автора рецепта.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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