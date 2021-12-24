Домашние сосиски – куриное филе измельчается с мукой и яйцом, остается только поджарить

Понятно, что никакого кляра не нужно, он уже как бы внутри мяса. Формировать сосиски нужно с помощью кондитерского мешка или плотного пакета. И делать это сразу же в сковороду

Куриные колбаски из филе / Фото: Калнина Наталья

И еще один вариант, как из куриного филе просто и быстро приготовить вкусные сосиски. Мы рассказывали о домашней куриной колбасе с сыром, теперь попробуйте воспроизвести этот рецепт.

Нужен блендер, в котором филе соединится с яйцом, мукой и молоком. Последнее можно заменить сливками.

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Эти сочные сосиски вкусные как горячими, так и холодными.

Рецепт канала Калнина Наталья.

Куриные колбаски – рецепт

Ингредиенты:

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Куриная грудка – 500 г

Соль -1/2 ч. л.

Лук, яйцо – по 1 шт.

Молоко – 100 мл

Мука – 1 ст. л.

Черный перец – по вкусу

Сладкая паприка -1/2 ч. л.

Как приготовить: