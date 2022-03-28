Как приготовить домашний гамбургер – от котлеты до соуса биг тейсти

Соус готовится на основе растительного масла и яйца. К нему обязательно нужно добавить немного томатной пасты, нарезанные соленые огурцы и лук

Домашний гамбургер - как приготовить и рецепт / Фото: pexels.com

Обычную плоскую котлету из любого фарша можно подать достаточно оригинально. Красивый "бифштекс на лошади", например, сопровождает жареное яйцо и ломтики колбасы.

Но самый известный вариант – это гамбургеры и бургеры. Рестораны быстрого питания временно не работают, поэтому это все можно приготовить в домашних условиях, причем времени и сил это не заберет.

Реклама

Домашний гамбургер

Домашний гамбургер / Фото: instagram.com/hblmojiko

Ингредиенты:

400 г говяжий фарш;

бекон, твердый сыр;

помидоры, огурцы, лук;

булки с кунжутом.

Для соуса:

Реклама

1 яйцо;

180 г растительное масло

120 г соленые огурцы

50 г лук;

3 ст. л. томатная паста;

по 1,5 ч. л. сухого чеснока, копченой паприки, горчицы, сахара;

сок лимона;

черный перец – щепотка.

Также можно поэкспериментировать с пиццей, сделав для нее начинку, как у бургера. Рецепт ищите здесь.



Как приготовить: