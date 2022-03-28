Как приготовить домашний гамбургер – от котлеты до соуса биг тейсти

Обычную плоскую котлету из любого фарша можно подать достаточно оригинально. Красивый "бифштекс на лошади", например, сопровождает жареное яйцо и ломтики колбасы.
Но самый известный вариант – это гамбургеры и бургеры. Рестораны быстрого питания временно не работают, поэтому это все можно приготовить в домашних условиях, причем времени и сил это не заберет.
Домашний гамбургер
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Ингредиенты:
- 400 г говяжий фарш;
- бекон, твердый сыр;
- помидоры, огурцы, лук;
- булки с кунжутом.
Для соуса:
- 1 яйцо;
- 180 г растительное масло
- 120 г соленые огурцы
- 50 г лук;
- 3 ст. л. томатная паста;
- по 1,5 ч. л. сухого чеснока, копченой паприки, горчицы, сахара;
- сок лимона;
- черный перец – щепотка.
Также можно поэкспериментировать с пиццей, сделав для нее начинку, как у бургера. Рецепт ищите здесь.
Как приготовить:
- В растительное масло вбить яйцо, блендером взбить смесь в майонез. Добавить мелко нарезанные огурцы, лук и остальные ингредиенты для соуса. Пробить блендером до однородности. Дать настояться 30 минут.
- Помидоры, огурцы, лук нарезать.
- В фарш добавить соль, черный перец и чеснок, перемешать и отбить фарш. Сформировать котлеты чуть больше диаметра булок.
- Булки разрезать пополам, обжарить вместе с беконом.
- Выложить котлеты на разогретую сковороду. Когда одна сторона будет готова, перевернуть и выложить сыр. Накрыть крышкой.
- Одну часть булки намазать соусом, выложить салат, котлету, бекон, соус и накрыть второй частью булки.