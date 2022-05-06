Домашний кукурузный хлеб за 30 минут – расстойка теста не понадобится

Мы публиковали с десяток самых разных рецептов домашнего хлеба. Пожалуй, один из самых простых – ирландский из четырех ингредиентов.
Как уверяет автор этого кукурузного хлеба herringinfurs.blogspot.com, он получится воздушным, пористым и практически не будет крошиться.
Такой хлеб популярен в южных штатах США, встречается с самыми разными добавками – свежими или сушеными травами, беконом, рисом.
Далее по теме
В этом рецепте есть полутвердый сыр, но это не дополнительный ингредиент. Он для этого хлеба обязателен.
Кукурузная мука и пшеничная берется в пропорции 1:1. Если нет кукурузной, измельчите крупу. Вкусный этот хлеб, когда он теплый или комнатной температуры. Есть его можно просто так, со сливочным маслом или с первыми блюдами.
Кукурузный хлеб с сыром
Ингредиенты (1 чашка – 240 г):
- по 1 чашке муки, кукурузной муки;
- 1/3 чашки сахара;
- по 1 ч. л. крупной соли, соды;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 300 г натертого на крупную терку сыра средней твердости;
- 1 чашка нежирного кефира;
- 2 яйца;
- 60 г сливочного масла плюс для смазывания формы.
Рецепт греческого хлеба с начинкой из брынзы или феты читайте в этом материале.
Как приготовить:
- В миске смешать оба вида муки, соль, соду, разрыхлитель и сахар. Добавить сыр, перемешать.
- Отдельно взбить яйца с кефиром и растопленным и слегка охлажденным сливочным маслом.
- Соединить сухую и жидкую смеси, быстро перемешать.
- Переложить тесто в смазанную сливочным маслом квадратную форму.
- Выпекать 25-30 минут в разогретой до 200 градусов духовке до сухой зубочистки.
Как приготовить черную фокаччу, нужно добавить активированный уголь, узнаете здесь.