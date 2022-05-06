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Домашний кукурузный хлеб за 30 минут – расстойка теста не понадобится

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 мая, 17:09
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Кроме пшеничной и кукурузной муки, нужно граммов 250 тертого сыра. Тесто замешивается на нежирном кефире
Простой рецепт кукурузного хлеба
Простой рецепт кукурузного хлеба / Фото: herringinfurs.blogspot.com

Мы публиковали с десяток самых разных рецептов домашнего хлеба. Пожалуй, один из самых простых – ирландский из четырех ингредиентов.

Как уверяет автор этого кукурузного хлеба herringinfurs.blogspot.com, он получится воздушным, пористым и практически не будет крошиться.

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Такой хлеб популярен в южных штатах США, встречается с самыми разными добавками – свежими или сушеными травами, беконом, рисом.

В этом рецепте есть полутвердый сыр, но это не дополнительный ингредиент. Он для этого хлеба обязателен.

Кукурузная мука и пшеничная берется в пропорции 1:1. Если нет кукурузной, измельчите крупу. Вкусный этот хлеб, когда он теплый или комнатной температуры. Есть его можно просто так, со сливочным маслом или с первыми блюдами.

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Кукурузный хлеб с сыром

Кукурузный хлеб с сыром
Кукурузный хлеб с сыром / Фото: instagram.com/thecozycook

Ингредиенты (1 чашка – 240 г):

  • по 1 чашке муки, кукурузной муки;
  • 1/3 чашки сахара;
  • по 1 ч. л. крупной соли, соды;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 300 г натертого на крупную терку сыра средней твердости;
  • 1 чашка нежирного кефира;
  • 2 яйца;
  • 60 г сливочного масла плюс для смазывания формы.

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Как приготовить:

  1. В миске смешать оба вида муки, соль, соду, разрыхлитель и сахар. Добавить сыр, перемешать.
  2. Отдельно взбить яйца с кефиром и растопленным и слегка охлажденным сливочным маслом.
  3. Соединить сухую и жидкую смеси, быстро перемешать.
  4. Переложить тесто в смазанную сливочным маслом квадратную форму.
  5. Выпекать 25-30 минут в разогретой до 200 градусов духовке до сухой зубочистки.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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