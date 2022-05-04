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Домашний пломбир за 5 минут – мороженица не нужна

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 мая, 17:12
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Сахар тоже не понадобится, с его функцией справится сгущенка. Если любите пломбир с шоколадом, добавьте немного и его
Как приготовить пломбир в домашних условиях
Как приготовить пломбир в домашних условиях / Фото: instagram.com/svet_4you/

Многие скептически относятся к домашним рецептам продуктов, которые обычно покупаются в магазине. Мол, дома все-таки получается немного не так.

Обязательно попробуйте шоколадную пасту, и вы измените свое представление. И есть предположение, что и этот домашний пломбир не подведет. Тем более готовится он без мороженицы, что удобно.

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В рецепте на канале MИКС РЕЦЕПТОВ 200 граммов сгущенки, это количество регулируйте по своему вкусу.

Перед тем, как начинать взбивать сливки миксером, их нужно хорошо охладить. Взбивать нужно аккуратно и всегда контролировать консистенцию в процессе, чтобы сливки не превратились в масло.

Домашний пломбир

Пломбир от Юлии Высоцкой
Пломбир от Юлии Высоцкой / Фото: Pixabay

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Ингредиенты:

  • сливки не менее 33% жирности – 400 г;
  • сгущенное молоко – 200 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.

Рецепт домашней питы для мяса и овощей найдете в этом материале.

Как приготовить:

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  1. В холодные сливки добавить ванильных сахар и взбивать на маленькой скорости до мягких пиков. Масса в процессе взбивания должна увеличиться в два раза.
  2. Увеличить скорость и взбивать до твердых устойчивых пиков.
  3. Влить сгущенку тонкой струйкой и взбивать на минимальных оборотах около 20 секунд до однородности. Должна получится нежная масса, которая хорошо держит форму и не растекается.
  4. Выложить в контейнер и оставить до полной заморозки.

В видео увидите, как правильно взбивать массу для домашнего пломбира.

Очень вкусными, а главное полезными получаются в домашних условиях бульонные кубики. Подробности здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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