Домашний пломбир за 5 минут – мороженица не нужна

Многие скептически относятся к домашним рецептам продуктов, которые обычно покупаются в магазине. Мол, дома все-таки получается немного не так.
Обязательно попробуйте шоколадную пасту, и вы измените свое представление. И есть предположение, что и этот домашний пломбир не подведет. Тем более готовится он без мороженицы, что удобно.
В рецепте на канале MИКС РЕЦЕПТОВ 200 граммов сгущенки, это количество регулируйте по своему вкусу.
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Перед тем, как начинать взбивать сливки миксером, их нужно хорошо охладить. Взбивать нужно аккуратно и всегда контролировать консистенцию в процессе, чтобы сливки не превратились в масло.
Домашний пломбир
Ингредиенты:
- сливки не менее 33% жирности – 400 г;
- сгущенное молоко – 200 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.
Рецепт домашней питы для мяса и овощей найдете в этом материале.
Как приготовить:
- В холодные сливки добавить ванильных сахар и взбивать на маленькой скорости до мягких пиков. Масса в процессе взбивания должна увеличиться в два раза.
- Увеличить скорость и взбивать до твердых устойчивых пиков.
- Влить сгущенку тонкой струйкой и взбивать на минимальных оборотах около 20 секунд до однородности. Должна получится нежная масса, которая хорошо держит форму и не растекается.
- Выложить в контейнер и оставить до полной заморозки.
В видео увидите, как правильно взбивать массу для домашнего пломбира.
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