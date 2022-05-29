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Домашний сыр чечил (косичка) из двух ингредиентов – готовится за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 мая, 14:42
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Нужно исключительно домашнее, фермерское молоко. Из пастеризованного сыр не получится. Перед тем, как готовить сыр, молоко должно постоять сутки в холодильнике
Домашний сыр чечил
Домашний сыр чечил / Фото: Инстаграм

Говорят, стоит один раз попробовать приготовить сыр, больше бегать в магазин за ним не захочется. Подробно о домашней моцарелле и ее тонкостях мы писали. Этот материал посвящен чечилу, как говорят у нас – косичке.

Отделения сырной массы происходит за 10-12 минут. Когда сырная масса будет отделена и собрана в комок, ее нужно, опуская в сыворотку, растягивать и вытягивать в нити.

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Удобнее всего работать с сыром, надев обычные перчатки, а сверху – резиновые.

Рецепт канала Appetissimo.

Домашний сыр косичка

Домашний сыр косичка
Домашний сыр косичка

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Ингредиенты:

  • молоко – 3 л;
  • уксус 9% – 125 мл (зависит от кислотности молока).

Для рассола:

  • соль – 200 г;
  • вода – 1 л.

Как приготовить:

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  1. Подогреть, помешивая, молоко (перед этим оно должно постоять сутки в холодильнике) до 40 градусов.
  2. Тонкой струйкой влить уксус, постоянно помешивая. Готовить еще 5 минут, собирая лопаткой сырную массу в ком. Сыр переложить в дуршлаг.
  3. Сыворотку довести до 70 градусов и перелить в большую кастрюлю. Оторвать кусочек сыра от общей массы и опустить в сыворотку на 20-40 секунд. Если сыр хорошо плавится, то есть растягивается, опустить сырную массу в сыворотку и работать с ним, как с тестом.
  4. Для рассола соль растворить в воде.
  5. Сформировать из массы бублик и вытягивать по по кругу, делая его тоньше. Процесс занимает 10-12 минут. Продолжать вытягивать до тех пор, когда толщина нитей не станет 5-8 мм. Вытягивание нитей продолжается около 10 минут.
  6. Погрузить сыр в холодный рассол на 5-7 минут. Закрепить на ручке кастрюли и заплести косичку.

Детали этого несложного процесса смотрите в видео ниже.

Здесь читайте, как приготовить в домашних условиях сочную домашнюю буженину.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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