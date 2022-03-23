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Домашний творог из кефира – простой и быстрый рецепт

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23 марта, 11:47
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Единственная сложность в этом процессе – время от времени помешивать кефир, когда он попадет на огнь. Готовить творог нужно в алюминиевой кастрюле.
Домашний творог
Домашний творог / Фото: instagram.com/yuni_yani_/

При наличии молока можно быстро пополнить запасы молочных продуктов. Как сделать сливочное масло максимально быстро – мы рассказывали.

В рецепте от украинского блогера Оленавосемь литров кефира, творога получилось 1,5 килограмма. Процесс приготовления одинаков и не зависит от количества кефира.

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Готовить творог нужно в алюминиевой кастрюле. Важно не передержать будущий творог на огне, иначе он будет твердым.

Домашний творог

Чем дольше творог будет стекать, тем он будет суше
Чем дольше творог будет стекать, тем он будет суше / Фото: instagram.com/wongwingfung/

Ингредиенты:

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  • 8 л кефира.

Здесь узнаете, как сделать домашнюю сметану из покупного молока.

Как приготовить:

  1. Собрать сметану с поверхности кефира. Перелить кефир в кастрюлю.
  2. Поставить на средний огонь и периодически перемешивать кефир, чтобы он равномерно прогревался.
  3. Нагревать до температуры, когда сыворотка станет очень горячей. Накрыть крышкой и дать остыть.
  4. Процедить творог через сито или марлю. Оставить на несколько часов, чтобы сыворотка стекла.

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