Домашний творог из кефира – простой и быстрый рецепт

При наличии молока можно быстро пополнить запасы молочных продуктов. Как сделать сливочное масло максимально быстро – мы рассказывали.
В рецепте от украинского блогера Оленавосемь литров кефира, творога получилось 1,5 килограмма. Процесс приготовления одинаков и не зависит от количества кефира.
Готовить творог нужно в алюминиевой кастрюле. Важно не передержать будущий творог на огне, иначе он будет твердым.
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Домашний творог
Ингредиенты:
- 8 л кефира.
Здесь узнаете, как сделать домашнюю сметану из покупного молока.
Как приготовить:
- Собрать сметану с поверхности кефира. Перелить кефир в кастрюлю.
- Поставить на средний огонь и периодически перемешивать кефир, чтобы он равномерно прогревался.
- Нагревать до температуры, когда сыворотка станет очень горячей. Накрыть крышкой и дать остыть.
- Процедить творог через сито или марлю. Оставить на несколько часов, чтобы сыворотка стекла.