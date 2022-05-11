Домашний зефир с фруктовым пюре – рецепт, который получится с первого раза

Агар-агар нужен силой 900. Готовится этот зефир с помощью обычного миксера, термометр не понадобится

Простой рецепт домашнего зефира / Фото: Depositphotos

Самый вкусный зефир получается, когда вместо ароматизаторов добавляется натуральное пюре из ягод или фруктов. Как сделать яблочное, мы рассказывали.

В этом рецепте используют пюре из замороженной клубники, поэтому зефир получится нежно-розового цвета.

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И что еще больше упрощает процесс приготовления именно этого зефира так это то, что термометр не понадобится.

За счет того, что агар-агар быстро стабилизируется, зефир после отсадки будет готов через 30-40 минут максимум. Но лучше дать ему подсохнуть несколько часов.

Рецепт с канала Yuliya Small.

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Домашний зефир на желатине

Зефир в домашних условиях / Фото: instagram.com/le_krendel/

Ингредиенты:

80 г воды;

270 г сахара;

8 г агар-агара (силой 900);

200 г пюре;

3 яичных белка;

1/3 ч. л. лимонной кислоты;

щепотка соли;

50 г сахара.

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Как приготовить:

Подготовить кондитерский мешок. В сотейнике с толстым дном соединить воду, 270 г сахара, агар-агар, пюре. К белкам добавить лимонную кислоту, соль, 50 г сахара. Смесь с пюре поставить на средний огонь. Когда появятся крупные пузыри, начать взбивать белки на средней скорости до мягкой пены. К белкам частями ввести 50 г сахара и взбивать до устойчивых пиков. Пюре постоянно помешивать и после закипания варить 4-5 минут. Снять с огня, активно перемешать. Горячий сироп влить до взбитых белков. Миксер должен взбивать на скорости, выше средней. Взбивать на максимальной скорости около двух минут. Переложить в кондитерский мешок и отсадить на застеленный противень.

Все тонкости приготовления домашнего зефира смотрите в ролике.

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