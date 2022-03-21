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Домашняя колбаса из свинины – формируется и готовится в пищевой пленке

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21 марта, 14:48
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Для этой колбасы нужна свинина средней жирности, при желании можно добавить немного говядины
Домашняя колбаса
Домашняя колбаса / Фото: Инстаграм

Для домашних заготовок, в нашем случае колбасы, не обязательно использовать натуральную оболочку, пищевая пленка подойдет вполне. Как сделать нежные куриные сосиски в рукаве для запекания, мы публиковали.

Для этой колбасы нужна свинина средней жирности, при желании можно добавить немного говядины.

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Чем тщательнее измельчить мясо, тем сочнее будет колбаса.

Хранить колбасу в пленке можно в холодильнике 5-7 дней или чуть дольше в морозилке.

Рецепт с канала Milenia Кулинарные Pецепты.

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Домашняя колбаса из свинины

Домашняя колбаса из свинины
Домашняя колбаса из свинины / Фото: Milenia КулинарныеPецепты

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины средней жирности;
  • 500 г говядины;
  • 1 ст. л. сухого чеснока;
  • 20 г сухого молока;
  • 25 г нитритной соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • по 1/2 ч. л. молотого перца, мускатного ореха.

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Как приготовить:

  1. Мясо нарезать тонкими полосками и тщательно измельчить ножом.
  2. Соединить все специи и сухое молоко, перемешать. Добавить к мясу. Перемешать фарш.
  3. Переложить в емкость и оставить минимум на два часа в холодильнике.
  4. Сформировать колбасу и плотно завернуть в пленку. Заворачивать в одну сторону, чтобы образовался угол у пленки.
  5. Нитью связать концы пленки и обвязать по периметру заготовки. Оставить на 25-30 минут.
  6. Запекать при 80-85 градусах до трех часов, в зависимости от диаметра колбасы. Готовая колбаса должна быть 70-72 градуса внутри.
  7. Дать остыть при комнатной температуре, убрать в холодильник на несколько часов.

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