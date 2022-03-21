Домашняя колбаса из свинины – формируется и готовится в пищевой пленке

Для домашних заготовок, в нашем случае колбасы, не обязательно использовать натуральную оболочку, пищевая пленка подойдет вполне. Как сделать нежные куриные сосиски в рукаве для запекания, мы публиковали.
Для этой колбасы нужна свинина средней жирности, при желании можно добавить немного говядины.
Чем тщательнее измельчить мясо, тем сочнее будет колбаса.
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Хранить колбасу в пленке можно в холодильнике 5-7 дней или чуть дольше в морозилке.
Рецепт с канала Milenia Кулинарные Pецепты.
Домашняя колбаса из свинины
Ингредиенты:
- 1 кг свинины средней жирности;
- 500 г говядины;
- 1 ст. л. сухого чеснока;
- 20 г сухого молока;
- 25 г нитритной соли;
- 1 ч. л. сахара;
- по 1/2 ч. л. молотого перца, мускатного ореха.
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Как приготовить:
- Мясо нарезать тонкими полосками и тщательно измельчить ножом.
- Соединить все специи и сухое молоко, перемешать. Добавить к мясу. Перемешать фарш.
- Переложить в емкость и оставить минимум на два часа в холодильнике.
- Сформировать колбасу и плотно завернуть в пленку. Заворачивать в одну сторону, чтобы образовался угол у пленки.
- Нитью связать концы пленки и обвязать по периметру заготовки. Оставить на 25-30 минут.
- Запекать при 80-85 градусах до трех часов, в зависимости от диаметра колбасы. Готовая колбаса должна быть 70-72 градуса внутри.
- Дать остыть при комнатной температуре, убрать в холодильник на несколько часов.