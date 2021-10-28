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Домашняя пастрома из курицы – вкуснейшая закуска не дороже 120 гривен

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 октября, 15:28
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Кроме того, что это недорого, это еще и быстро. Уже через трое суток на вашем столе окажется вкусная и некалорийная закуска. Готовится из куриного филе, улучшается во вкусе с помощью любимых специй
Домашняя пастрома из курицы
Домашняя пастрома из курицы / Фото: instagram.com/nataha_budanova/

Пастрома – это закуска из мяса, которое томится некоторое время в соли со специями, не подвергаясь термообработке. Затем высушивается на открытом воздухе ну и подается к столу.

Если вы испробовали практически все вариации приготовления куриного филе, то можно попробовать пастрому.

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Автор рецепта nataha_budanova обещает: уже через трое суток эта закуска будет красоваться на вашем столе.

Домашняя пастрома из курицы

Ингредиенты:

  • Куриное филе
  • Соль, паприка, черный перец, красный перец

Как приготовить:

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  1. Филе помыть, убрать лишний жир, обсушить полотенцем.
  2. В контейнер насыпать соль, положить филе и снова засыпать солью. Убрать в холодильник на сутки.
  3. Промыть под водой и оставить на 5 часов в холодной воде. Убрать полотенцем лишнюю воду.
  4. Смешать любимые специи, обвалять мясо в специях.
  5. Крупной иголкой с ниткой проткнуть мясо и подвесить на кухне в любом месте. Оставить на 2 суток.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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