Домашняя пастрома из курицы – вкуснейшая закуска не дороже 120 гривен

Кроме того, что это недорого, это еще и быстро. Уже через трое суток на вашем столе окажется вкусная и некалорийная закуска. Готовится из куриного филе, улучшается во вкусе с помощью любимых специй

Домашняя пастрома из курицы / Фото: instagram.com/nataha_budanova/

Пастрома – это закуска из мяса, которое томится некоторое время в соли со специями, не подвергаясь термообработке. Затем высушивается на открытом воздухе ну и подается к столу.

Если вы испробовали практически все вариации приготовления куриного филе, то можно попробовать пастрому.

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Автор рецепта nataha_budanova обещает: уже через трое суток эта закуска будет красоваться на вашем столе.

Домашняя пастрома из курицы

Ингредиенты:

Куриное филе

Соль, паприка, черный перец, красный перец

Как приготовить:

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