Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" ⚠ Угроза из Беларуси Работа во время войны Работа во время войны

Заготовки на зиму

Котлета по-киевски

Холодный суп

Ужин за 30 минут

Десерт кремшнит

Варим булгур
СЕГОДНЯ Еда

Драники с твердым сыром и укропом – рецепт хрустящего завтрака (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 07:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лук с картофелем трутся или перебиваются в блендере вместе. Потом лишнюю жидкость нужно процедить. Укропа для этого завтрака не жалейте
Хрустящие драники на завтрак
Хрустящие драники на завтрак / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Драники – сытная, недорогая и наша любимая еда. Довольно часто встречаются рецепты, когда их предлагают запечь под сметаной.

Фудблогер picantecooking.com наоборот советует хорошо обжарить их на сковороде, чтобы они хрустели и еще были со вкусом сыра и укропа.

Реклама

Все получится идеально, если тщательно процедить измельченный картофель и жарить драники на хорошо разогретом масле.

Драники с твердым сыром и укропом

Драники с твердым сыром и укропом
Драники с твердым сыром и укропом

Ингредиенты:

Реклама
  • 700 г картофеля, почистить, нарезать;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица, почистить, разрезать на 4 части;
  • 50 г муки;
  • 200 г любимого полутвердого или твердого сыра, натереть;
  • половина пучка укропа, не слишком мелко порубить;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Картофель, лук и соль поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Добавить яйцо и еще раз взбить.
  2. Половину массы выложить на мелкое сито и отцедить лишнюю жидкость. То, что останется в сите, переложить в глубокую миску. То же самое проделать со второй половиной массы.
  3. Добавить в картофель сыр, укроп и муку и тщательно перемешать.
  4. В большой сковороде, на среднем огне, хорошо разогреть масло, в таком количестве, чтобы дно сковородки было полностью покрыто.
  5. Жарить, не переворачивая, пока низ хорошо подрумянится. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности, пока и другая сторона не будет глубокого янтарного оттенка.
  6. Переложить драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

На Закарпатье к завтраку готовят панский драник с курицей или грибами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарный гороскоп
Какой ты сок по знаку зодиака?
Арбузный
Арбузный
Апельсиновый
Апельсиновый
Морковный
Морковный
Ананасовый
Ананасовый
1 /2
Узнать
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашний сорбет
Хакнуть
Секреты грузинской кухни
Чашушули с говядиной
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из куриных бедер
Рецепты
Контроль качества
Как проверить сгущенку?
Хакнуть
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить авокадо в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить клубнику?
Узнать

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять