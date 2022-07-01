Драники с твердым сыром и укропом – рецепт хрустящего завтрака (фото)

Хрустящие драники на завтрак / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня
Драники – сытная, недорогая и наша любимая еда. Довольно часто встречаются рецепты, когда их предлагают запечь под сметаной.
Фудблогер picantecooking.com наоборот советует хорошо обжарить их на сковороде, чтобы они хрустели и еще были со вкусом сыра и укропа.
Все получится идеально, если тщательно процедить измельченный картофель и жарить драники на хорошо разогретом масле.
Драники с твердым сыром и укропом
Драники с твердым сыром и укропом
Ингредиенты:
- 700 г картофеля, почистить, нарезать;
- 1 яйцо;
- 1 луковица, почистить, разрезать на 4 части;
- 50 г муки;
- 200 г любимого полутвердого или твердого сыра, натереть;
- половина пучка укропа, не слишком мелко порубить;
- соль.
Как приготовить:
- Картофель, лук и соль поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Добавить яйцо и еще раз взбить.
- Половину массы выложить на мелкое сито и отцедить лишнюю жидкость. То, что останется в сите, переложить в глубокую миску. То же самое проделать со второй половиной массы.
- Добавить в картофель сыр, укроп и муку и тщательно перемешать.
- В большой сковороде, на среднем огне, хорошо разогреть масло, в таком количестве, чтобы дно сковородки было полностью покрыто.
- Жарить, не переворачивая, пока низ хорошо подрумянится. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности, пока и другая сторона не будет глубокого янтарного оттенка.
- Переложить драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
На Закарпатье к завтраку готовят панский драник с курицей или грибами.