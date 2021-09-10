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Дрожжевое тесто – как правильно хранить в холодильнике и морозилке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
10 сентября, 18:51
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В холодильнике домашнее дрожжевое тесто при температуре +3 градуса может хранится до 48 часов, в морозилке, если не допускать перепада температур, оно может пробыть не больше трех месяцев
Дрожжевое тесто лучше размораживать при комнатной температуре, присыпав его мукой
Дрожжевое тесто лучше размораживать при комнатной температуре, присыпав его мукой / Фото: Depositphotos

Когда вы покупаете готовое тесто, то на упаковке указаны срок и условия хранения. Понятно, что такое тесто может хранится максимально долго. Что касается домашнего, то с ним нужно быть очень внимательными. Если тесту что-то не понравится, то оно попросту не превратится во вкусную выпечку, которую мы получаем из только замешенного. Впрочем, это касается любых продуктов и их хранения, творога в том числе. Как нужно подготовить домашнее дрожжевое тесто к холодильнику и морозилке – читайте ниже.

Правила хранения домашнего дрожжевого теста в холодильнике

Тесто должно храниться в большом контейнере
Тесто должно храниться в большом контейнере / Фото: centralmarket.com

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Этот метод нужно использовать, если вы хотите подержать тесто в холодильнике не больше суток. Тесто, которое уже подошло, нужно хорошо перемешать, чтобы максимально избавиться от кислорода.

Если теста много, то его стоит разделить на порции, сформировать шар и немного смазать растительным маслом. Затем взять емкость – она должна быть больше объема теста в несколько раз, поместить продукт туда и закрыть пленкой.

В пленке нужно сделать небольшое отверстие, чтобы тесто дышало.

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Когда тесто нужно сохранить подольше, а именно на двое суток, то проделываем с ним тоже самое, только поместить его нужно не в емкость, а в пакет.

Следите, чтобы пакет не был маленьким, ведь хоть и медленно, но тесто будет продолжать подниматься. Из маленького пакета оно может прорваться наружу.

Хранить дрожжевое тесто нужно ближе к задней стенке холодильника, температура должна быть не выше +3 градусов.

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Но помним, что после двух суток в холодильнике может случиться так, что выпечка из такого теста поднимется не так, как хотелось бы.

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Правила хранения домашнего дрожжевого теста в морозильнике

Тесту для заморозки придайте приплюснутую форму
Тесту для заморозки придайте приплюснутую форму / Фото: instagram.com/nooraini.mohdnoor/

Сначала нужно запомнить, что такое тесто может храниться чуть больше двух месяцев при стабильной температуре -16 градусов. Дольше этого срока хранить не стоит. Опять же из-за того, что в большинстве случаев отличная выпечка из него вряд ли получится.

Итак, нужно максимально перемесить тесто, чтобы выпустить кислород. Затем разделить на порционные части и придать им приплюснутую форму. Так вы сэкономите место в холодильнике.

Перед заморозкой тесто можно охладить в холодильнике, положив его туда на 30 минут.

Пакет или емкость для теста стоит немного притрусить мукой, потом при разморозке будет легче его доставать.

Как видим, простые правила помогут продлить жизнь дрожжевому тесту, если его получилось больше нужного.

Здесь узнаете, как правильно хранить чеснок, чтобы он не высох и не заплесневел.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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