Два десерта с сезонными ягодами, которые можно есть на ночь (фото)

Жирность творога – ваше личное предпочтение. Если он будет зернистым, то его нужно перетереть. В один из этих десертов, кроме ягод, понадобятся курага и орехи

Рецепты десертов без выпечки с сезонными ягодами / Фото: istockphoto.com

Когда сезон ягод, не нужно лениться, а радовать себе классными десертами. Причем такими, что не портят фигуру. Это могут быть самые разные сорбеты или наши любимые творожные.

В этих двух рецептах используется черная смородина. Ягоды могут быть любыми. Если хочется немного подсластить, возьмите немного меда.

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Для творожного крема от украинского фудблогера cooking_by_yanaнужна сметана.

В десерте по рецепту tatasokol2020 есть основа. Для нее нужны орехи и курага.

Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами

Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами

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Ингредиенты:

орехи, курага – по 40 г.

Для крема:

творог – 150 г;⠀

молоко – 50 г;

черная смородина – 50 г;

курага – 40 г;

желатин – 5 г.

Как приготовить:

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Для основы орехи измельчить в крошку в блендере. Курагу предварительно замочить. Добавить к орехам и измельчить. Для творожного слоя в горячем молоке растворить желатин, не доводя до кипения. В блендере взбить творог со смородиной, курагой. Затем добавить молочную смесь и еще раз взбить. Форму застелить пищевой пленкой. Выложить основу, а затем – творожную массу. Убрать в холодильник до застывания.

Творожный крем с ягодами

Творожный крем с ягодами

Ингредиенты:

творог – 200 г;

сметана – 2 ст. л.;

ягоды;

сахарная пудра или мед;

ванилин.

Как приготовить:

Творог, сметану, сахарную пудру (или мед) взбить погружным блендером. Взбить в пюре немного ягод. В емкости выложить слой творожного крема, слой ягодного пюре и снова творожный крем. Украсить ягодами.

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