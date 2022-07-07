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Два десерта с сезонными ягодами, которые можно есть на ночь (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 июля, 17:04
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Жирность творога – ваше личное предпочтение. Если он будет зернистым, то его нужно перетереть. В один из этих десертов, кроме ягод, понадобятся курага и орехи
Рецепты десертов без выпечки с сезонными ягодами
Рецепты десертов без выпечки с сезонными ягодами / Фото: istockphoto.com

Когда сезон ягод, не нужно лениться, а радовать себе классными десертами. Причем такими, что не портят фигуру. Это могут быть самые разные сорбеты или наши любимые творожные.

В этих двух рецептах используется черная смородина. Ягоды могут быть любыми. Если хочется немного подсластить, возьмите немного меда.

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Для творожного крема от украинского фудблогера cooking_by_yanaнужна сметана.

В десерте по рецепту tatasokol2020 есть основа. Для нее нужны орехи и курага.

Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами

Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами
Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами

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Ингредиенты:

  • орехи, курага – по 40 г.

Для крема:

  • творог – 150 г;⠀
  • молоко – 50 г;
  • черная смородина – 50 г;
  • курага – 40 г;
  • желатин – 5 г.

Как приготовить:

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  1. Для основы орехи измельчить в крошку в блендере. Курагу предварительно замочить. Добавить к орехам и измельчить.
  2. Для творожного слоя в горячем молоке растворить желатин, не доводя до кипения.
  3. В блендере взбить творог со смородиной, курагой. Затем добавить молочную смесь и еще раз взбить.
  4. Форму застелить пищевой пленкой. Выложить основу, а затем – творожную массу.
  5. Убрать в холодильник до застывания.

Творожный крем с ягодами

Творожный крем с ягодами
Творожный крем с ягодами

Ингредиенты:

  • творог – 200 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • ягоды;
  • сахарная пудра или мед;
  • ванилин.

Как приготовить:

  1. Творог, сметану, сахарную пудру (или мед) взбить погружным блендером.
  2. Взбить в пюре немного ягод.
  3. В емкости выложить слой творожного крема, слой ягодного пюре и снова творожный крем.
  4. Украсить ягодами.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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