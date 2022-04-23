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Два новых салата на Пасху – рецепты "Морковки" и "Писанки"

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 апреля, 08:11
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Эти два салата слоеные, ингредиенты соединяются с помощью сметаны или майонеза, поэтому требуют некоторого времени для пропитки.
Новые салаты на Пасху
Новые салаты на Пасху / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы выбрали эти салаты, потому что они ассоциируются с праздником Пасхи. "Морковка" – это параллель с кроликом, символом католической Пасхи, с "Писанкой" все понятно и так.

Так что эти два варианта станут прекрасным дополнением к традиционным блюдам в этот день.

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Чтобы достичь идеальной формы салатов, удобнее их формировать в продолговатых тарелках.

Салат "Морковка" по рецепту ftf.profood слоеный, из мяса можно использовать курицу или индейку.

"Писанка" от украинского фудблогера just_food_by_dianaне содержит конкретных пропорций ингредиентов, все берите по своему вкусу.

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Салат "Писанка"

Салат "Писанка"
Салат "Писанка" / Фото: instagram.com/just_food_by_diana/

Ингредиенты:

  • вареная картошка;
  • салями или ветчина;
  • вареная морковь;
  • вареные яйца;
  • перец сладкий;
  • кукуруза;
  • майонез:
  • оливки, зеленый лук – для украшения
  • соль, перец.

К Пасхе можно приготовить и легкий овощной салат "Апрель", его рецепт смотрите здесь.

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Как приготовить:

  1. Каждый слой пропитывается майонезом и доводится до вкуса солью и перцем.
  2. Слои выкладывайте в такой очередности: картофель, колбаса или ветчина, яйца, морковь, перец, снова колбаса, кукуруза.
  3. Украсить луком, нарезанными оливками.

Салат "Морковка"

Салат "Морковка"
Салат "Морковка" / Фото: instagram.com/ftf.profood

Ингредиенты:

  • отварной картофель – 5 шт.;
  • обжаренные грибы – 300 г;
  • лук – 2 шт.;
  • куриное филе – 2 шт.;
  • яйца – 6 шт.;
  • морковь – 3-4 шт.
  • соль, перец, майонез;
  • петрушка.

Этот салат пропитывается майонезом. Здесь найдете два рецепта домашнего соуса.

Как приготовить:

  1. Выложить в форме моркови первый слой из мелко натертого картофеля, посолить, поперчить, смазать майонезом.
  2. Второй слой – обжаренные грибы с луком, измельченное мясо, четвертый слой – тертые яйца. Каждый слой смазывать майонезом по вкусу.
  3. Украсить тертой морковью, декорировать петрушкой, как на фото.

Рецепт очень бюджетной закуски к празднику из сала и фарша найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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