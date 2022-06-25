Два рецепта варенья из шелковицы – густого и как соус (видео)

Для густого варенья хвостики ягоды убирать необязательно, для варенья-соуса сок шелковицы тщательно процеживается. Нужны несколько лимонов

Рецепты варенья из шелковицы / Фото: Depositphotos

Зачастую руки до варенья из шелковицы не доходят. Все в пользу малины и самых разных заготовок из клубники.

Нужно исправлять эту несправедливость. Красивое шелковичное варенье будет очень кстати к чаю зимой. А вот соус можно подавать к птице и свинине. Так практикуют в Турции.

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Очевидную сладость варенья оттенят сок и кожура лимона.

В густое варенье от Турецкие рецепты от Елены Драган нужен сок лимона или лимонная кислота.

Для варенья, как соус, по рецепту liusya_knysh из ягоды нужно получить сок любым удобным способом, тщательно процедив его. На литр сока нужно 700-800 граммов сахара.

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Варенье из шелковицы, как соус

Варенье из шелковицы, как соус

Ингредиенты:

шелковица – 1,5 кг;

сахар – 700-800 г;

сок и кожура одного лимона.

Как приготовить:

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Выдавить сок из шелковицы, тщательно процедить. Вылить в кастрюлю с толстым дном, дать закипеть. Добавить сахар, готовить, помешивая, 30-40 минут. Влить сок лимона и мелко нарезанную кожуру. Варить 10 минут на медленном огне, убрать кожуру и разлить в банки.

Варенье из шелковицы

Варенье из шелковицы с лимоном / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

шелковица – 1 кг;

сахар – 800 г;

сок и кожура одного лимона.

Как приготовить:

Ягоды вымыть, сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Готовить на медленном огне, перемешивая снизу вверх, довести до кипения. Варить 30-40 минут. Выжать сок одного лимона. Оставить. Добавить кожуру и продолжать варить до нужной густоты. Кожуру убрать, влить сок лимона и готовить еще несколько минут. Разлить по стерилизованным банкам.

Подробней об этом варенье смотрите в видео.

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