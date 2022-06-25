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Два рецепта варенья из шелковицы – густого и как соус (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 июня, 16:25
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Для густого варенья хвостики ягоды убирать необязательно, для варенья-соуса сок шелковицы тщательно процеживается. Нужны несколько лимонов
Рецепты варенья из шелковицы
Рецепты варенья из шелковицы / Фото: Depositphotos

Зачастую руки до варенья из шелковицы не доходят. Все в пользу малины и самых разных заготовок из клубники.

Нужно исправлять эту несправедливость. Красивое шелковичное варенье будет очень кстати к чаю зимой. А вот соус можно подавать к птице и свинине. Так практикуют в Турции.

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Очевидную сладость варенья оттенят сок и кожура лимона.

В густое варенье от Турецкие рецепты от Елены Драган нужен сок лимона или лимонная кислота.

Для варенья, как соус, по рецепту liusya_knysh из ягоды нужно получить сок любым удобным способом, тщательно процедив его. На литр сока нужно 700-800 граммов сахара.

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Варенье из шелковицы, как соус

Варенье из шелковицы, как соус
Варенье из шелковицы, как соус

Ингредиенты:

  • шелковица – 1,5 кг;
  • сахар – 700-800 г;
  • сок и кожура одного лимона.

Как приготовить:

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  1. Выдавить сок из шелковицы, тщательно процедить.
  2. Вылить в кастрюлю с толстым дном, дать закипеть.
  3. Добавить сахар, готовить, помешивая, 30-40 минут. Влить сок лимона и мелко нарезанную кожуру.
  4. Варить 10 минут на медленном огне, убрать кожуру и разлить в банки.

Варенье из шелковицы

Варенье из шелковицы с лимоном
Варенье из шелковицы с лимоном / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • шелковица – 1 кг;
  • сахар – 800 г;
  • сок и кожура одного лимона.

Как приготовить:

  1. Ягоды вымыть, сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром.
  2. Готовить на медленном огне, перемешивая снизу вверх, довести до кипения. Варить 30-40 минут.
  3. Выжать сок одного лимона. Оставить.
  4. Добавить кожуру и продолжать варить до нужной густоты.
  5. Кожуру убрать, влить сок лимона и готовить еще несколько минут.
  6. Разлить по стерилизованным банкам.

Подробней об этом варенье смотрите в видео.

Рецепт помидоров в собственном соку, для которых практически не нужна соль, найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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