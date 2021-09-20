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Джем из бекона – рецепт закуски, которая усилит вкус сыра, мясных блюд и теплых салатов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 сентября, 16:28
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Подойдет не только бекон, но и копченая грудинка. В Ирландии в джем добавляют немного темного пива или виски, но можно обойтись крепким кофе, как в этом рецепте
Беконовый джем
Беконовый джем / Фото: instagram.com/thelowcarbcontessa/

Если вы впервые слышите об этом рецепте и вам он кажется слегка странноватым, то, скорее всего, эта реакция на само название. Ведь джем ассоциируется со всем сладким, что можно придумать, но никак не с беконом. А вот в Ирландии такой джем можно купить в магазине. Подавать его нужно к крекерам или гренкам, к сыру или картофельному пюре да и просто намазывать на хлеб. И если мы научились в прямом смысле слова солить лимоны, то почему бы не научиться готовить беконовый джем или джем из бекона.

Беконовый джем

Ингредиенты:

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  • 350 г копченого бекона или грудинки;
  • 1 крупная луковица;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 100 г сахара;
  • 1 ст. л. меда;
  • 200 г натурального крепкого кофе или темного пива;
  • 100 г красного винного уксуса (можно меньше).

Способ приготовления:

  1. Бекон нарезать мелко и обжарить на сковороде. Жир должен немного вытопиться, а сам бекон подрумяниться. Достать бекон и выложить в тарелку.
  2. Лук нарезать мелко, чеснок пропустить через пресс и обжарить в жире из-под бекона. Добавить сахар и мед и готовить до карамелизации сахара.
  3. Аккуратно влить в сковороду кофе и уксус, протушить 5-7 минут. Вернуть бекон в сковороду.
  4. Готовить, пока жидкость не выпарится в два раза. Остудить и измельчить.
  5. Хранить в стерилизованных банках в холодильнике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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