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Джем с лимоном и розмарином, варенье с орехами и повидло с корицей – 3 заготовки из груш на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 октября, 14:21
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Для варенья с орехами нужны мелкие груши, они будут готовиться целиком. Для повидла лучше использовать палочки корицы, а джем с лимоном и розмарином можно подавать не только к блинам, а и к сыру
Рецепты заготовок на зиму из груш
Рецепты заготовок на зиму из груш / Фото: Depositphotos

Пожалуй, из груш получается самое красивое и ароматное варенье. Посоревноваться в этом могут разве что заготовки из слив. К этой янтарной или желтой вкусности, в процессе приготовления, можно добавить лимон, корицу или орехи – будет еще лучше. Джем с розмарином – не только к блинам и для выпечки, его можно подать к разным видам сыра или к ветчине.

Грушевый джем с лимоном и розмарином

Грушевый джем с лимоном и розмарином
Грушевый джем с лимоном и розмарином / Фото: instagram.com/konditer_kate/

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Ингредиенты:

  • Груши – 1,5 кг
  • Сахар – 850 г
  • Цедра и сок 1 лимона
  • Розмарин свежий – веточка

Как приготовить:

  1. Груши почистить, порезать дольками, засыпать сахаром, добавить цедру и сок лимона, дать настояться 30-45 минут.
  2. Довести до кипения, снять пену, проварить 5 минут и дать остыть. Еще раз довести до кипения и проварить 5 минут.
  3. Добавить розмарин и варить 30-40 минут на медленном огне. Пробить блендером и разлить по стерилизованным банкам.

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Грушевое варенье с грецким орехом

Грушевое варенье с грецким орехом
Грушевое варенье с грецким орехом / Фото: instagram.com/maximovarisha/

Ингредиенты:

  • Груши, сахар – по 1 кг
  • Грецкие орехи – 100 г

Как приготовить:

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  1. Очищенные груши засыпать сахаром и оставить на сутки. Проварить медленном огне 20 минут. Дать остыть.
  2. Орехи залить водой на 3-4 часа, периодически меняя воду.
  3. Добавить орехи к грушам и проварить 20 минут. Оставить на несколько часов.
  4. Проварить третий раз и разлить по стерилизованным банкам.

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Грушевое повидло с корицей

Грушевое повидло с корицей
Грушевое повидло с корицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Груши – 1 кг
  • Сахар – 800 г
  • Корица – 1-2 палочки
  • Кислое яблоко

Как приготовить:

  1. У груш удалить кожицу и сердцевину, нарезать небольшими ломтиками. Так же нарезать яблоко.
  2. Засыпать половиной сахара и оставить на 30 минут.
  3. Добавить палочку корицы и довести до кипения. Проварить несколько минут.
  4. Постепенно добавляя сахар, варить на медленном огне еще 5-7 минут. Корицу достать.
  5. Остудить и взбить блендером. Разлить по стерилизованным банкам.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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