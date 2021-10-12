Джем с лимоном и розмарином, варенье с орехами и повидло с корицей – 3 заготовки из груш на зиму

Для варенья с орехами нужны мелкие груши, они будут готовиться целиком. Для повидла лучше использовать палочки корицы, а джем с лимоном и розмарином можно подавать не только к блинам, а и к сыру