Еда по гороскопу – рецепт нежной куриной печени для Стрельцов

Судя по отзывам тех, кто имеет счастье плотно общаться со Стрельцами, представители этого знака любят поговорить и своенравны.
Если Раки, которым мы предлагали приготовить марокканский морковный салат, умеют выслушать и почти всегда дают правильный совет, Стрельцы слушать не умеют.
Они любят, когда слушают их, создавать вокруг себя круг единомышленников. Тех, кто не поддается влиянию, Стрельцы обязательно попробуют перевоспитать. Конечно, в свою пользу.
Далее по теме
В еде они не требовательны, любят конкретику, то есть что-то понятное, ну и чтобы не просто вкусно, а очень вкусно.
Для этой куриной печени не нужна мука, которая якобы обеспечивает сочность. С этой функцией справится сметана.
Готовьте на среднем огне и очень осторожно перемешивайте ингредиенты в сковороде, чтобы не нарушить текстуру.
Рецепт с канала Всегда Вкусно!
Куриная печень – рецепт для Стрельцов
Ингредиенты:
- куриная печень – 800 г;
- лук – 300 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- сметана – 400 г;
- горчица – 2 ч. л.;
- сливочное масло – 30 г;
- соль, перец;
- орегано сушеный – 1/2 ч. л.;
- базилик и тимьян сушеные – по щепотке.
Для Козерогов предлагаем приготовить куриные наггетсы. Все подробности найдете здесь.
Как приготовить:
- На сковороде разогреть сливочное масло и обжарить нарезанные полукольцами лук в течение 5-7 минут на среднем огне.
- Лук отодвинуть к бортам сковороды. В центр сковороды выложить куриную печень. Слегка обжарить.
- Добавить специи, горчицу и измельченный чеснок, перемешать. Готовить на среднем огне одну минуту.
- Влить сметану, перемешать и готовить 10 минут на среднем огне. Подавать с зеленью.