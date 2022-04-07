Еда по гороскопу – рецепт нежной куриной печени для Стрельцов

Мука не понадобится, сочность обеспечит сметана. Обязательно добавьте немного горчицы и измельченный чеснок

Рецепт куриной печени для Стрельцов / Фото: Коллаж: Сегодня

Судя по отзывам тех, кто имеет счастье плотно общаться со Стрельцами, представители этого знака любят поговорить и своенравны.

Если Раки, которым мы предлагали приготовить марокканский морковный салат, умеют выслушать и почти всегда дают правильный совет, Стрельцы слушать не умеют.

Реклама

Они любят, когда слушают их, создавать вокруг себя круг единомышленников. Тех, кто не поддается влиянию, Стрельцы обязательно попробуют перевоспитать. Конечно, в свою пользу.

В еде они не требовательны, любят конкретику, то есть что-то понятное, ну и чтобы не просто вкусно, а очень вкусно.

Для этой куриной печени не нужна мука, которая якобы обеспечивает сочность. С этой функцией справится сметана.

Реклама

Готовьте на среднем огне и очень осторожно перемешивайте ингредиенты в сковороде, чтобы не нарушить текстуру.

Рецепт с канала Всегда Вкусно!

Куриная печень – рецепт для Стрельцов

Куриная печень – рецепт для Стрельцов / Фото: Всегда Вкусно!

Реклама

Ингредиенты:

куриная печень – 800 г;

лук – 300 г;

чеснок – 2 зубчика;

сметана – 400 г;

горчица – 2 ч. л.;

сливочное масло – 30 г;

соль, перец;

орегано сушеный – 1/2 ч. л.;

базилик и тимьян сушеные – по щепотке.

Для Козерогов предлагаем приготовить куриные наггетсы. Все подробности найдете здесь.

Как приготовить: